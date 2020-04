Vignatti: "Estoy de acuerdo con lo decidido por la AFA"

Colón fue uno de los grandes beneficiados por la reestructuración del fútbol argentino como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en una decisión que ya fue confirmada por la AFA y que este martes por la tarde quedará ratificada en la reunión de Comité Ejecutivo comandada por Claudio Tapia, donde se votará por la finalización de la temporada y suspender los descensos hasta 2022. Quien fue nuevamente requerido para hablar sobre las modificaciones que se realizarán en el fútbol argentino fue José Vignatti, titular de Colón, quien habló con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), donde se mostró en total acuerdo con las medidas que se implementarán en AFA para la continuidad del fútbol argentino.

En el arranque de la charla, Vignatti justamente se refirió a esta disposición de la AFA en cuanto a la reestructuración de los torneos de Primera División y el presidente de Colón disparó: "Al finalizar la semana anterior ya teníamos la casi confirmación de este proyecto o está disposición. Aparentemente ya es un hecho que se van a tomar ese tipo de medidas. Nosotros hubiésemos preferido que se termine el torneo, pero creo que está relacionado con el término de los contratos el 30 de junio. Por eso, paralelamente, se tiene que terminar el torneo antes de esa fecha. De lo contrario quedaría inconcluso".

En cuanto a la realidad de Colón y la nueva etapa que se había iniciado con Eduardo Domínguez, el máximo dirigente de Colón indicó: "Nosotros estábamos muy esperanzados con el torneo de la Copa de la Superliga. Indudablemente en los torneos cortos tienen más chances los equipos de menor poderío económico, porque indudablemente teníamos la posibilidad de entrar a Copas".

Más adelante se lo consultó sobre si tuvo la oportunidad de dialogar con Luis Spahn, presidente de Unión, sobre esta decisión que tomó la AFA y Vignatti contestó: "En estas horas no hablé. Como estaba la incertidumbre todavía del reinicio de los campeonatos, que todavía es algo que hoy en día se está hablando. Todavía no sabemos si el fútbol vuelve en julio, en octubre o el año que viene. Por más que uno proyecte, también hay que ver ese tema, porque uno no sabe cuándo va a terminar esto".

En otro tramo se le preguntó su postura sobre la suspensión de los descensos y disparó: "Antes de hacer una evaluación contundente quiero ver qué pasará. Porque desde hace 20 días a esta parte que se están diciendo cosas que después no se cumplieron. Más allá que la voz del presidente de AFA tiene su autoridad, todavía no sabemos cuándo vamos a volver a jugar, y qué va a pasar con los contratos de los jugadores que se vencen en junio".

En cuanto a si está de acuerdo a lo que fueron contando que se pretende desarrollar por parte de Claudio Tapia (titular de AFA) y Marcelo Tinelli (presidente de la Superliga), el presidente de Colón contesto: "Por supuesto que sí, son la máxima autoridad. Deben haber estado analizando en profundidad y con un criterio imparcial para que esto siga funcionando de la mejor manera".

El caso Pinos

En las últimas horas se conoció que Conmebol le dio lugar a la apelación que hizo Colón por "Fraude Deportivo" contra Independiente del Valle y la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la supuesta mala inclusión del arquero Jorge Pinos y tiró: "Nosotros el primer reclamo lo encaramos como fraude deportivo. Porque por la mala inclusión ya se habían pasado las 24 horas que fija el reglamento, pero no la otra parte. Fuimos juntando todos los elementos con nuestra presencia en Ecuador. Juntamos todo para cuando llegara el momento de la apelación, hacerlo con los fundamentos necesarios como para tener todas las chances de poder aportar todo lo que teníamos".

José Vignatti.jpg Vignatti se refirió a cómo influirá en Colón la reestructuración de los torneos de AFA.

"La semana pasada se hizo la apelación a la Cámara de Apelaciones, se hizo un depósito que fija el reglamento. Justo se dio la coincidencia que se desata en Ecuador, lo que nosotros ya veníamos sosteniendo, que hubo fraude, donde están implicadas varias personas de la confederación ecuatoriana. Hoy por hoy la Conmebol está ante la presencia de un acto que en principio no le dieron la importancia, pero que después los hechos confirmaron que teníamos la razón. Después veremos qué pasa", finalizó el máximo titular sabalero.