Julián Marcioni fue autocrítico con el fútbol de Colón: "Faltó juego y un plan B ante San Telmo"

Tras la caída de Colón frente a San Telmo, Julián Marcioni dejó una fuerte autocrítica colectiva e individual . El volante reconoció que al equipo le faltó volumen de juego, variantes tácticas y control de segundas jugadas , y admitió que nunca lograron sentirse cómodos ante un rival que impuso condiciones desde lo estratégico.

Marcioni puso el foco en el rendimiento del equipo y evitó quedarse solo con los méritos del rival. “ No hicimos un buen partido ”, señaló, al tiempo que reconoció que San Telmo ejecutó su planteo con eficacia, especialmente en la ocupación de bandas y presión sobre los generadores de juego . En ese sentido, explicó que el Sabalero no logró activar sus principales circuitos ofensivos, neutralizados por el rival: “Taparon bien las bandas, que es una de nuestras fortalezas”.

Falta de plan B y déficit en el juego

Uno de los aspectos más relevantes del análisis fue la ausencia de alternativas tácticas. Marcioni sostuvo que al equipo le faltó un plan B cuando el desarrollo se tornó adverso, lo que limitó la capacidad de reacción. Además, hizo hincapié en la falta de claridad en la elaboración, sin lograr sostener posesiones ni generar situaciones a partir del juego asociado. “Faltó juego”, resumió, en línea con la dificultad para imponer condiciones en campo rival.

Segunda pelota: la clave del partido

Desde lo táctico, el mediocampista identificó un punto determinante: la disputa de la segunda pelota. Según su lectura, San Telmo construyó su dominio a partir de esa faceta. “Ellos salían jugando y desde la segunda pelota iniciaban sus ataques”, explicó. La incapacidad de Colón para ganar esos rebotes derivó en un partido cuesta arriba, con el equipo siempre corriendo detrás de la acción.

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Incomodidad y adaptación a la categoría

En lo personal, Marcioni reconoció que no logró meterse en el partido. “No me sentí cómodo en ningún momento”, admitió, en un contexto condicionado por la presión rival, el estado del campo y las exigencias físicas propias de la categoría. El volante también subrayó la necesidad de adaptarse a este tipo de escenarios, donde el juego puede volverse más directo y disputado, con menos margen para la pausa y la elaboración.

Lo que viene para Colón

Pese al golpe, Marcioni dejó en claro que el equipo debe reaccionar rápidamente. “Hay que dar vuelta la página”, afirmó, pensando en el próximo compromiso, donde Colón buscará recuperar terreno y reencontrarse con su identidad. El desafío inmediato será recuperar funcionamiento, mejorar en la disputa física y sumar variantes tácticas, aspectos clave para sostener aspiraciones en un torneo tan exigente como la Primera Nacional.