Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Antes del duelo con All Boys, Colón reconoció a familiares de los jugadores que protagonizaron la histórica victoria del 10 de mayo de 1964 ante Santos de Pelé

La tarde de fútbol entre Colón y All Boys tuvo un instante donde el resultado pasó completamente a segundo plano. Minutos antes, el Brigadier López vivió uno de esos homenajes que conectan directamente con el alma: el reconocimiento a familiares de los futbolistas que participaron de la inolvidable victoria ante Santos el 10 de mayo de 1964.

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A 62 años de aquella hazaña que convirtió al estadio sabalero en el mítico Cementerio de los Elefantes, el club decidió recordar a los protagonistas de una tarde que cambió para siempre la historia de Colón.

Emotivo reconocimiento en Colón

La emoción se adueñó rápidamente del Brigadier. Con aplausos cerrados desde las tribunas y un clima cargado de memoria y orgullo, los familiares recibieron el cariño de todo el pueblo sabalero en representación de aquellos jugadores que lograron lo impensado: derrotar al mejor equipo del mundo.

reconocimiento familiares colon santos Colón le rindió tributo a los familiares de quienes estuvieron en el triunfo ante el Santos de Pelé.

Aquella tarde de 1964 quedó grabada para siempre en el fútbol argentino. El Santos llegaba a Santa Fe como bicampeón de América y del mundo, liderado por Pelé y con una impresionante racha invicta. Sin embargo, Colón dio el golpe histórico y ganó 2-1 gracias a los goles de Fernando López y Demetrio Gómez.

Seis décadas después, el club volvió a demostrar que esa historia no pertenece solamente a los libros o los archivos. Sigue viva. Late en cada tribuna, en cada bandera y en cada generación que escucha hablar de la tarde en que un equipo santafesino puso de rodillas al Santos de Pelé.