Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Rosario Central dio vuelta la historia ante Independiente, para imponerse 3-1 como local y así meterse en los cuartos de final del Torneo Apertura

Rosario Central dio vuelta la historia ante Independiente , para imponerse 3-1 como local y así meterse en los cuartos de final del Torneo Apertura . El Rojo se había puesto en ventaja a través del paraguayo Gabriel Ávalos, mientras que el Canalla dio vuelta la historia gracias a los goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón.

El encuentro comenzó muy entretenido, con ambos equipos presentando un planteo muy ofensivo y generando situaciones muy claras para ponerse en ventaja.

Así fue como el Rojo pudo abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el goleador del torneo, Gabriel Ávalos, recibió en el área chica y solo tuvo que empujarla al fondo del arco luego de un buscapié perfecto del chileno Maximiliano Gutiérrez.

Cuando parecía que el equipo de Avellaneda se iba a ir al entretiempo en ventaja, apareció Di María, quien realizó una tremenda jugada individual y sacó un muy preciso remate para igualar el encuentro en la última del primer tiempo.

La segunda mitad fue muy pareja y tanto a Rosario Central como a Independiente les costó generar situaciones con claridad.

Sin embargo, el local pudo inclinar la balanza a su favor recién a los 42 minutos del complemento, luego de qu el joven Cantizano sacara un potentísimo remate después de un gran desborde del delantero Enzo Copetti, que se encargó de hacer el trabajo sucio contra la defensa del Rojo durante todo el encuentro.

Finalmente, el Canalla convirtió el 3-1 definitivo para liquidar el partido a los 92 minutos, a través de una contra letal que derivó en el gol del también juvenil Elías Verón.

De esta manera, el equipo rosarino avanzó a los cuartos de final y continúa con el sueño de ganar un torneo dentro de la cancha, luego de la polémica que se generó el año pasado cuando la AFA inventó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual.

Embed - GOLAZO DE DI MARÍA QUE LEVANTÓ AL CANALLA PARA CLASIFICAR | R. Central 3-1 Independiente | RESUMEN

La síntesis de Rosario Central e Independiente

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 36m. Gabriel Ávalos (I) y 47m. Ángel Di María (R).

Goles en el segundo tiempo: 39m. Giovanni Cantizano y 47m. Elías Verón (R).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Giovanni Cantizano por Enzo Giménez (R), 20m. Juan Fedorco por Kevin Lomónaco (I), 30m. Santiago Montiel por Mateo Pérez Curci y Lautaro Millán por Ignacio Malcorra (I), 37m. Alexis Soto por Agustín Sández y Elías Verón por Vicente Pizarro (R), 42m. Alejo Véliz por Ángel Di María y Carlos Quintana por Enzo Copetti (R), 44m. Facundo Zabala por Milton Valenzuela y Felipe Tempone por Maximiliano Gutiérrez (I).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.