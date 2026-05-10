El minuto a minuto del partido entre Colón y All Boys

Colón, que hace tres que no gana, se mide en el Brigadier López ante All Boys por la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional

Con la necesidad de reencontrarse con la victoria para seguir prendido en la pelea de arriba, Colón recibe este domingo a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputa en el estadio Brigadier López, cuenta con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión de UNO 106.3.