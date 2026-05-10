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El minuto a minuto del partido entre Colón y All Boys

Colón, que hace tres que no gana, se mide en el Brigadier López ante All Boys por la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 17:34hs
El minuto a minuto del partido entre Colón y All Boys

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y All Boys

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con la necesidad de reencontrarse con la victoria para seguir prendido en la pelea de arriba, Colón recibe este domingo a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputa en el estadio Brigadier López, cuenta con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión de UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Colón ya recibe a All Boys

Se puso en marcha en el Brigadier López el cotejo de la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional entre Colón y All Boys.

Colón festejo Ignacio Antonio

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4 minutos: Colón pega primero ante All Boys

Federico Lértora la mandó a guardar tras una pelota detenida para que Colón se ponga 1-0 ante All Boys.

Federico Lértora

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Formaciones de Colón y All Boys

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Alejo Rodríguez, Iván Zafarana y Alejo Tabares; Tomás Assennato, Gustavo Turraca y Alexis Melo; Ignacio Palacio; Santiago Apa y Bruno Medina. DT: Aníbal Biggeri.

Gol: PT 4' Federico Lértora (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Colón All Boys Primera Nacional
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