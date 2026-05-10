Con la necesidad de reencontrarse con la victoria para seguir prendido en la pelea de arriba, Colón recibe este domingo a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputa en el estadio Brigadier López, cuenta con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Colón y All Boys
Colón, que hace tres que no gana, se mide en el Brigadier López ante All Boys por la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional
Por Ovación
10 de mayo 2026 · 17:34hs
Formaciones de Colón y All Boys
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Alejo Rodríguez, Iván Zafarana y Alejo Tabares; Tomás Assennato, Gustavo Turraca y Alexis Melo; Ignacio Palacio; Santiago Apa y Bruno Medina. DT: Aníbal Biggeri.
Gol: PT 4' Federico Lértora (C).
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Maximiliano Macheroni.