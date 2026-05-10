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El color, calor y pasión de los hinchas de Colón para el cotejo ante All Boys

Los hinchas de Colón coparon los alrededores del estadio en una tarde ideal de domingo. Parrillas, bebidas frías y camisetas. La previa tuvo de todo. Fotos

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 17:20hs
El color, calor y pasión de los hinchas de Colón para el cotejo ante All Boys

UNO Santa Fe | José Busiemi

Antes de que la pelota empezara a rodar, el partido ya se vivía afuera. Porque cada vez que Colón juega en casa, cambia el ritmo. Este domingo no fue la excepción. En la previa del choque frente a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, los alrededores del Brigadier López volvieron a teñirse de rojo y negro.

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La jornada acompañó desde temprano. Con un clima ideal, muchos hinchas aprovecharon para llegar con anticipación, compartir algo para comer y bajar el calor con alguna bebida refrescante mientras crecía la expectativa por un partido importante para Colón.

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El color de los hinchas de Col&oacute;n.

El color de los hinchas de Colón.

Hubo mesas improvisadas, humo de parrillas, banderas colgadas y grupos enteros viviendo la previa como un ritual que se repite cada fin de semana en el barrio Centenario. Claro que también estuvieron los que eligieron otra estrategia: aparecer sobre la hora, caminar rápido entre la multitud y entrar directamente a la cancha con la ansiedad típica de los minutos previos al inicio.

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En medio de ese movimiento constante, la cámara de UNO Santa Fe recorrió los alrededores del estadio y captó algunas de las mejores postales de una tarde donde, más allá del resultado, volvió a quedar claro que el Brigadier se vive mucho antes del pitazo inicial.

Fotos de los hinchas de Colón

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Colón All Boys Brigadier López
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