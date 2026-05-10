El color, calor y pasión de los hinchas de Colón para el cotejo ante All Boys

Los hinchas de Colón coparon los alrededores del estadio en una tarde ideal de domingo. Parrillas, bebidas frías y camisetas. La previa tuvo de todo. Fotos

Antes de que la pelota empezara a rodar, el partido ya se vivía afuera. Porque cada vez que Colón juega en casa, cambia el ritmo. Este domingo no fue la excepción. En la previa del choque frente a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, los alrededores del Brigadier López volvieron a teñirse de rojo y negro.

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La jornada acompañó desde temprano. Con un clima ideal, muchos hinchas aprovecharon para llegar con anticipación, compartir algo para comer y bajar el calor con alguna bebida refrescante mientras crecía la expectativa por un partido importante para Colón.

image El color de los hinchas de Colón.

Hubo mesas improvisadas, humo de parrillas, banderas colgadas y grupos enteros viviendo la previa como un ritual que se repite cada fin de semana en el barrio Centenario. Claro que también estuvieron los que eligieron otra estrategia: aparecer sobre la hora, caminar rápido entre la multitud y entrar directamente a la cancha con la ansiedad típica de los minutos previos al inicio.

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En medio de ese movimiento constante, la cámara de UNO Santa Fe recorrió los alrededores del estadio y captó algunas de las mejores postales de una tarde donde, más allá del resultado, volvió a quedar claro que el Brigadier se vive mucho antes del pitazo inicial.

Fotos de los hinchas de Colón

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