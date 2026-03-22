Lago, autocrítico tras la caída de Colón: "Faltó todo: juego, claridad y creatividad"

Tras la derrota 3-1 ante San Telmo en la Isla Maciel, Lago habló de falencias colectivas, la deuda como visitante y su futuro en el club.

Tras la derrota de Colón ante San Telmo, Ignacio Lago dejó un análisis crudo y sin matices . El volante remarcó que al equipo le faltó “juego, claridad y creatividad” , y sostuvo que el Sabalero no logró imponer su identidad. Además, hizo foco en la falta de protagonismo fuera de casa y pidió una autocrítica profunda.

Lago no esquivó el análisis y fue contundente sobre el rendimiento colectivo. “ Faltó todo ”, resumió, haciendo referencia a la ausencia de ideas en ofensiva y a la imposibilidad de construir juego asociado. Según su mirada, el equipo no logró bajar la pelota ni generar circuitos de pase , lo que condicionó todo el desarrollo.

En ese sentido, también marcó una diferencia en la intensidad de las disputas, donde San Telmo mostró una leve superioridad: “En las divididas estaban un pasito más que nosotros”.

Falta de juego y problemas en la generación

Uno de los ejes del análisis del mediocampista fue la dificultad para sostener el balón y generar situaciones. Lago explicó que, por cómo se dio el partido, Colón nunca pudo instalarse en campo rival con posesión controlada, algo clave para su rol dentro del equipo. “Para lo que yo puedo aportar, que es pausa y juego, el partido no ayudó”, explicó. Recién en el complemento, con el marcador adverso y más espacios, logró sentirse algo más cómodo, aunque sin incidencia determinante.

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La deuda de Colón como visitante

Otro de los puntos centrales fue el rendimiento fuera de Santa Fe. Lago evitó explicaciones superficiales, pero reconoció que el equipo necesita replicar la postura que muestra como local, donde suele ser protagonista. “Hay que salir a jugar de la misma manera en todos lados”, sostuvo, en referencia a la necesidad de sostener intensidad, presión alta y ambición ofensiva también en condición de visitante.

El volante también dejó en claro su malestar por la derrota: “Me voy muy caliente, primero porque no me gusta perder y segundo por la forma”. La caída ante un rival que no había ganado hasta el momento profundiza la preocupación y obliga a corregir aspectos estructurales.

Su futuro en Colón, en diálogo

En paralelo al análisis futbolístico, Lago se refirió a su situación contractual. Confirmó que existen conversaciones con la dirigencia y que el diálogo es positivo, aunque evitó profundizar: “Mi relación con ellos es muy buena, siempre buscamos lo mejor para Colón y para mí”.

Mientras tanto, el foco sigue puesto en lo inmediato: recuperar funcionamiento, ajustar mecanismos y volver a competir con identidad, en un momento donde el equipo necesita respuestas tanto en lo colectivo como en lo individual.