La dirigencia sabalera confirmó el adicional de $10.000 para el encuentro del miércoles en el Brigadier López. Los detalles de la venta y quiénes estarán exentos.

Colón confirmó oficialmente que volverá a implementar el cobro de un bono de 10.000 pesos para recibir a Tristán Suárez por la ida de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional. A través de un comunicado, la dirigencia informó las condiciones de ingreso para el encuentro que se disputará este miércoles, desde las 20, en el estadio Brigadier López.

Colón confirmó el bono y los precios de las entradas

La Comisión Directiva anunció que los asociados podrán ingresar con la cuota de noviembre al día, además de abonar el bono contribución correspondiente al sector seleccionado.

“Nos encontramos ante un desafío deportivo de magnitud histórica. Momentos cruciales como este requieren esfuerzos extraordinarios y el compromiso de toda la comunidad sabalera”, expresó la institución mediante un comunicado oficial.

De esta manera, los valores para presenciar el encuentro serán los siguientes:

General Sur y Norte

- Socios: $10.000.

Platea Este, Norte Alta y Sur Alta

Abonados: $10.000.

Socios: $25.000.

No socios: $50.000.

Platea Oeste

Abonados: $10.000.

Socios: $35.000.

No socios: $70.000.

Palcos

Abonados: $10.000.

Socios: $65.000.

No socios: $110.000.

Todos los importes incluyen el bono contribución de $10.000.

Quiénes estarán exentos del bono y cómo adquirir las entradas

Desde la institución aclararon que los socios vitalicios y aquellos pertenecientes al Área de Discapacidad no tendrán la obligación de abonar el adicional.

No obstante, los vitalicios que deseen colaborar económicamente con el club podrán adquirirlo de manera voluntaria.

Otro aspecto importante es que el bono tendrá validez únicamente para acceder al sector del estadio elegido durante el proceso de compra.

Las localidades y los bonos ya se encuentran disponibles a través de Boletería VIP, mientras que los asociados también podrán realizar la operación presencialmente en la sede social.

“Una vez más, convocamos a todo el pueblo sabalero a acompañar a Colón en este momento trascendental”, concluyó la dirigencia en el comunicado.