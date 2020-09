Rodrigo Gambier: "A mi papá lo marcó mucho Colón"

Más adelante, apuntó que "fueron dos años pero quedó muy marcado, sobre todo por la característica de él, un tipo humilde, tenía esas cosas que es hoy difícil de encontrar. El contacto con el hincha, cuando la gente me cuenta anécdotas es muy emocionante".

Y luego, agregó: "A veces iba por la calle, agarraba camisetas o pelotas y las regalaba, es raro verlo en jugadores profesionales, es como se crió en un pueblo. Eso quedó grabado en la gente, además de lo que hizo como futbolista con la camiseta de Colón".

Rodrigo, que apenas tenía un año con su papá en Santa Fe y hoy tiene 27, enfatizó que "el contacto que tuvo con la gente, más allá de los goles de la final o el partido con Belgrano es lo que en definitiva queda. Nos remarcaba siempre lo a gusto que se sintió en Santa Fe, hasta último momento pensó en quedarse a vivir. Tuvo como segunda casa Santa Fe y a mi papá lo marcó mucho Colón. Siempre cuando podemos, tratamos de estar cerca, en contacto con la gente de Colón y los chicos de la Agrupación".

En otro tramo de la charla, Rodrigo hizo referencia a aquel penal contra Belgrano, decisivo para la permanencia del Sabalero: "Vero como lo pateó, con esa tranquilidad. Yo me quedó con ese gol que le dio continuidad al equipo en Primera. Me hubiese gustado que se retirara en Santa Fe, muchas veces le pregunté y él quería jugar un año más. No se de las internas, pero hubiera sido lindo un cierre. Aunque está bueno que se fue con la cabeza en alto e hizo todo por la camiseta, que la gente se quede con esos recuerdos, el ascenso, los goles en la B. Eso está bueno, porque muchas veces te quedas y no rendís, la gente se quedó con esa imagen positiva".