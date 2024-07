¿Cómo eliminar toda la información sobre uno en internet?

Solo en 2022, los estadounidenses perdieron más de 43.000 millones de dólares en fraudes de identidad, en gran parte gracias a las filtraciones de datos y a la información filtrada. Lo cierto es que, a menos que evites por completo los servicios en línea, no puedes borrar por completo tu presencia de Internet. Sin embargo, si tomas algunas medidas de precaución, puedes reducir significativamente el riesgo.

Desactivar las cookies y utilizar "Do Not Track". Empiece por desactivar las cookies de los sitios web que visita. La mayoría de los navegadores ofrecen la función "No rastrear", que puede ayudarle a proteger su privacidad. Además, considere la posibilidad de utilizar el modo privado de su navegador para mayor seguridad.

Cookies de terceros de Chrome. En Google Chrome, dirígete a la configuración para permitir o bloquear las cookies de terceros.

Cuidado con las nuevas aplicaciones. Cuando descargues nuevas aplicaciones, vigila su configuración de privacidad. Revisa la información que recopila y comparte cada aplicación. Presta especial atención a las aplicaciones de juegos, ya que suelen recopilar y compartir cantidades considerables de datos.

2 Comprueba la seguridad de tus aplicaciones

¿Estás seguro de que Telegram es seguro? La pregunta a seguridad de Telegram debe aparecer, dada la cantidad de información que cada uno de nosotros enviamos a través de este mensajero. Por cierto, VeePN no sólo tiene una VPN para mejorar la seguridad, sino también una descripción general de las funciones de seguridad de Telegram. Puedes empezar a usar VPN en modo prueba gratuita.

3 Analizar información personal a través de buscadores

¿Cómo puedo eliminar toda mi información personal de Internet si no sé qué es exactamente lo que ha pasado a ser de dominio público? Los motores de búsqueda te ayudarán:

Búscate en Google: Busca tu nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono en Google. Esto puede ayudarte a encontrar cuentas y publicaciones antiguas que quizá hayas olvidado.

Revisa los resultados: Revisa cuidadosamente lo que aparece en los resultados de la búsqueda. Busca cualquier información que quieras eliminar.

Ponte en contacto con los sitios de búsqueda de personas: Estos sitios suelen conservar tus datos incluso después de que los hayas eliminado de tus cuentas públicas. Ponte en contacto con ellos directamente para solicitar la eliminación de datos.

3 Eliminar información personal de Google

Google es conocido como el motor de búsqueda más popular del mundo. Sin embargo, también es conocido por ser un actor importante en el comercio de datos, en gran parte porque ofrece muchos de sus servicios de forma gratuita. Si quieres eliminar tu información personal de los resultados de búsqueda de Google, el proceso es bastante sencillo. A continuación te indicamos cómo puedes hacerlo:

Utiliza el formulario online de Google: Rellena un sencillo formulario online proporcionado por Google para solicitar la eliminación de información personal de los resultados de búsqueda.

Eliminar contenido obsoleto: Siga las directrices de los artículos de Google para eliminar información o imágenes obsoletas de los sitios web que aparecen en los resultados de búsqueda de Google.

Protección contra Doxing: Este proceso permite solicitar la eliminación de determinados datos personales o contenidos que puedan ser aprovechados para hacer doxing, que es la publicación perjudicial de datos personales.

4 Desactive sus cuentas de correo electrónico

Desactivar tu cuenta de correo electrónico debe ser el último paso de tu proceso. Necesitarás mantener tu correo electrónico activo para completar los pasos anteriores, especialmente cuando elimines cualquier cuenta vinculada a él. A pesar de esto, es una parte crucial del proceso y debería ser bastante sencillo.

Nota importante: Si utilizas Yahoo, tendrás que iniciar sesión en tu cuenta para configurarla para la eliminación. La eliminación real no se producirá de inmediato; por lo general, los datos tardan hasta 180 días en eliminarse por completo.

eliminar informacion 1.jpg

5 Elimine sus datos de los corredores de datos

Los intermediarios de datos recopilan y venden tu información personal, desde tu nombre y edad hasta datos sensibles como tu salud e ingresos. Rastrean tus actividades online y offline a través de redes sociales, aplicaciones, sitios de comercio electrónico, documentos públicos y tarjetas de fidelización. Cada vez que usted busca en Internet, utiliza aplicaciones o participa en redes sociales, los intermediarios de datos capturan sus acciones utilizando software de seguimiento web en diversos sitios web y aplicaciones. Analizan su comportamiento para clasificarle en segmentos de consumidores.

¿Quién compra estos datos? Agencias de publicidad, partidos políticos, instituciones financieras y posibles empleadores. Utilizan esta información para dirigir anuncios, evaluar su solvencia crediticia o su idoneidad como inquilino.

6 Utilice herramientas anti-seguimiento y de privacidad

Hasta el 42% de los sitios web utilizan cookies para rastrear su actividad en línea, a menudo con fines publicitarios. Sin embargo, no todos estos sitios dan prioridad a la privacidad y seguridad de sus datos. Mejore su privacidad en línea utilizando herramientas de seguridad digital que le permitan navegar con seguridad sin riesgo de que roben su información personal.

He aquí cómo:

Instala una VPN: Utiliza un servicio como Hotspot Shield para enmascarar tu dirección IP, ocultar tu tráfico de Internet y proteger tu geolocalización.

Utiliza software antirrastreo: Herramientas como DuckDuckGo evitan que los sitios web rastreen tu actividad de navegación y vendan tus datos.

Considera los bloqueadores de anuncios: Bloquea los anuncios no deseados con extensiones del navegador o utiliza un navegador sin anuncios como Brave.

Conclusión

Cuando tu información personal está ampliamente accesible en Internet, a los ciberdelincuentes les resulta más fácil estafarte o robarte la identidad. Aunque hoy en día es casi imposible borrar por completo tu huella digital, puedes tomar medidas importantes para protegerte.