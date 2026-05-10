Rasmussen y el peso de Colón: "Vamos a luchar para ponerlo en el lugar que corresponde"

El defensor de Colón, Federico Rasmussen, analizó el 3-2 ante All Boys, reconoció que se sufrió demasiado y destacó el respaldo constante en el Brigadier López

Después de una victoria tan necesaria como trabajada, Federico Rasmussen dejó en claro que en Colón no pierden de vista el objetivo principal: devolver al club al lugar que consideran que le corresponde. Tras el sufrido 3-2 frente a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, el central habló sobre la presión que implica vestir esta camiseta.

“Sabemos que el club es muy importante, un club grande que no merece estar donde está. Nosotros vamos a luchar para ponerlo en el lugar que corresponde”, expresó con firmeza.

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Sin embargo, también dejó en claro que el camino recién empieza y que el torneo exige paciencia y regularidad. “Sabemos que esto es largo, difícil y que necesitamos mucho esfuerzo de nosotros y también de la gente, que nos acompaña de muy buena manera”.

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Rasmussen, rendidos a los pies de los hinchas de Colón

En ese sentido, remarcó el valor que tiene el apoyo del público sabalero en los momentos complicados de los partidos. “Cuando por ahí las cosas no van bien, el aliento de la gente es una inyección anímica importante”, aseguró.

Colón festejo All Boys UNO Santa Fe | José Busiemi

Rasmussen también analizó las diferencias entre el primer y el segundo tiempo, luego de un arranque dominante de Colón y un complemento donde All Boys empujó y generó incertidumbre hasta el final. “El primer tiempo fue muy bueno, pero ellos, al verse en desventaja, se jugaron todo. Hicieron tres cambios en el entretiempo y cambiaron la postura”, explicó.

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Y agregó: “No pudimos reflejar en el resultado la superioridad que habíamos tenido. Después nos complicaron con pelota parada, que sabíamos que era una de las fortalezas del rival”.

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Sobre el tumulto que se generó cerca del cierre del encuentro y la amonestación que recibió, el defensor le bajó rápidamente el tono a la situación. “No vi bien qué pasó porque estaba saludando a los árbitros. Sí, me amonestaron porque agarré la pelota después del descuento de ellos, pero no pasó nada”, concluyó.