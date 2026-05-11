Apertura Promocional: Atlético Franck continúa en lo más alto

Atlético Frank se mantuvo como líder, tras vencer a Regatas (SF) como visitante por 60-55 y manda en el Promocional. Kimberley, con un partido menos, sigue invicto.

11 de mayo 2026 · 08:32hs
Atlético Frank, dirigido técnicamente por Facundo Torres, sacó a flote un duro cotejo frente a Regatas Santa Fe, a quien le ganó en el Tribu Mocoretá por 60-55. Asimismo, Kimberley estiró su invicto ante Alianza de Santo Tomé, a quien superó por 70-62, y tiene un juego menos en el Promocional.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 9

DOMINGO 10 DE MAYO

Kimberley 70 (Lucas Widder 18) - Alianza (ST) 62 (Rodrigo Almada 28)

Regatas (SF) 55 (Mateo Pozzo 19) - Atlético Franck 60 (Luca Minetti 29)

Central Rincón 51 (Alex Brown 12) - Unión y Progreso B 56 (Joaquín Vázquez 9)

Colón (SJ) 55 (Joaquín Ludueña 12) - Alumni (LP) 48 (Alexis Costa 9)

Atlético Arroyo Leyes 99 (Juan Forastieri 31) - Santa Rosa 56 (Santiago Lovato 19)

MARTES 12 DE MAYO

21.30 Colón (SF) vs. Unión y Progreso A

TABLA DE POSICIONES

Atlético Franck 17 (8-1); Kimberley 16 (8-0); Unión y Progreso A 14 (7-0); Alianza 14 (6-2); Regatas (SF) 13 (4-5); Colón 12 (5-2); Atlético Arroyo Leyes 12 (4-4); Alumni 12 (3-6); Colón (SJ) y Santa Rosa 11 (2-7); Unión y Progreso B 9 (1-7) y Central Rincón 9 (0-9)

Fuente: ASB

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

