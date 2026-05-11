Uno Santa Fe | Santa Fe | marcha

"La Universidad no se apaga": Santa Fe vuelve a marchar en defensa de la educación pública y la ciencia

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias reclamarán por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

11 de mayo 2026 · 07:54hs
La Universidad no se apaga: Santa Fe vuelve a marchar en defensa de la educación pública y la ciencia

La comunidad universitaria de Santa Fe volverá a movilizarse este martes 12 de mayo en defensa de la universidad pública, la educación gratuita y la ciencia nacional. La convocatoria es impulsada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la UTN Regional Santa Fe y gremios docentes, no docentes y estudiantiles, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria que se replicará en distintas ciudades del país.

marcha federal UNL 1
Una nueva marcha universitaria por el pedido de la Ley de Financiamiento

Una nueva marcha universitaria por el pedido de la Ley de Financiamiento

La concentración comenzará a las 16 en inmediaciones de Telefe Santa Fe (exCanal 13), en la bajada del Puente Colgante, desde donde la columna marchará por Bulevar Pellegrini hasta el Rectorado de la UNL, donde a las 17 se realizará el acto central.

Desde la UNL remarcaron que la movilización busca reclamar la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto al Frente Sindical Universitario.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, sostuvo que la convocatoria apunta a “poner nuevamente en valor todo el potencial transformador de la universidad pública argentina”.

“Esta no es solamente una marcha en defensa de la educación pública, sino también por la democracia y la defensa de nuestros derechos”, expresó la titular de la casa de estudios.

Por su parte, el rector de la UTN nacional, Rubén Soro, afirmó que el eje de la movilización es “la implementación de la ley de financiamiento universitario, sostener la universidad pública argentina y seguir defendiendo la ciencia nacional”.

Además, destacó el respaldo social que tienen las universidades públicas: “La sociedad sabe lo que significa la universidad pública y por eso sigue siendo una de las instituciones con mayor credibilidad”.

Cómo será la marcha en Santa Fe

La organización confirmó que el punto de encuentro será:

  • 16 horas: concentración frente a Canal 13, en la bajada del Puente Colgante.
  • 17 horas: acto central frente al Rectorado de la UNL.

La movilización contará con la participación de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), ADUL, APUL, FAGDUT, el Centro de Estudiantes de la UTN Santa Fe y representantes de ambas universidades.

Entre los presentes en la conferencia de prensa estuvieron el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Toffolo; representantes gremiales y dirigentes estudiantiles de ambas instituciones.

Con la consigna “La Universidad no se apaga”, la comunidad universitaria santafesina buscará visibilizar nuevamente la situación presupuestaria de las universidades nacionales y reclamar recursos para garantizar el funcionamiento del sistema público de educación superior.

• LEER MÁS: La rectora de la UNL recibió al titular de la UTN en la previa de la marcha universitaria: salarios "indignos" y falta de financiamiento

marcha Universidad Ciencia
Noticias relacionadas
Una firma regional exportó fermentos lácteos a Paraguay desde Sauce Viejo

Producción santafesina al mundo: una firma regional exportó fermentos lácteos a Paraguay desde Sauce Viejo

Vacunación itinerante para población de riesgo y adultos mayores en la ciudad de Santa Fe

Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe amaneció con frío intenso, pero anticipan una semana agradable y sin lluvias

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

Último Momento
Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

Ovación
Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Colón volvió a la cima y la Zona A arde en la Primera Nacional

Colón volvió a la cima y la Zona A arde en la Primera Nacional

Colón y una marca que nadie pudo repetir desde 2021

Colón y una marca que nadie pudo repetir desde 2021

Belgrano cambió rápido el chip y ya piensa en Unión: Zielinski arma el equipo para otra final

Belgrano cambió rápido el chip y ya piensa en Unión: Zielinski arma el equipo para otra final

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe