"La Universidad no se apaga": Santa Fe vuelve a marchar en defensa de la educación pública y la ciencia

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias reclamarán por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La comunidad universitaria de Santa Fe volverá a movilizarse este martes 12 de mayo en defensa de la universidad pública , la educación gratuita y la ciencia nacional . La convocatoria es impulsada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , la UTN Regional Santa Fe y gremios docentes, no docentes y estudiantiles, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria que se replicará en distintas ciudades del país.

Una nueva marcha universitaria por el pedido de la Ley de Financiamiento

La concentración comenzará a las 16 en inmediaciones de Telefe Santa Fe (exCanal 13), en la bajada del Puente Colgante, desde donde la columna marchará por Bulevar Pellegrini hasta el Rectorado de la UNL, donde a las 17 se realizará el acto central.

Desde la UNL remarcaron que la movilización busca reclamar la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto al Frente Sindical Universitario.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, sostuvo que la convocatoria apunta a “poner nuevamente en valor todo el potencial transformador de la universidad pública argentina”.

“Esta no es solamente una marcha en defensa de la educación pública, sino también por la democracia y la defensa de nuestros derechos”, expresó la titular de la casa de estudios.

Por su parte, el rector de la UTN nacional, Rubén Soro, afirmó que el eje de la movilización es “la implementación de la ley de financiamiento universitario, sostener la universidad pública argentina y seguir defendiendo la ciencia nacional”.

Además, destacó el respaldo social que tienen las universidades públicas: “La sociedad sabe lo que significa la universidad pública y por eso sigue siendo una de las instituciones con mayor credibilidad”.

Cómo será la marcha en Santa Fe

La organización confirmó que el punto de encuentro será:

16 horas: concentración frente a Canal 13, en la bajada del Puente Colgante.

concentración frente a Canal 13, en la bajada del Puente Colgante. 17 horas: acto central frente al Rectorado de la UNL.

La movilización contará con la participación de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), ADUL, APUL, FAGDUT, el Centro de Estudiantes de la UTN Santa Fe y representantes de ambas universidades.

Entre los presentes en la conferencia de prensa estuvieron el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Toffolo; representantes gremiales y dirigentes estudiantiles de ambas instituciones.

Con la consigna “La Universidad no se apaga”, la comunidad universitaria santafesina buscará visibilizar nuevamente la situación presupuestaria de las universidades nacionales y reclamar recursos para garantizar el funcionamiento del sistema público de educación superior.

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