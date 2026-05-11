Colón volvió a la cima y la Zona A arde en la Primera Nacional

El Sabalero derrotó a All Boys por 3-2 en el Brigadier López y alcanzó la línea de Deportivo Morón. Deportivo Madryn, Godoy Cruz y Bolívar también ganaron y se metieron de lleno en la pelea.

La fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional dejó un escenario apasionante en la parte alta de la tabla. Con su triunfo frente a All Boys por 3-2 en el Brigadier López, Colón regresó a la punta del campeonato, aunque por diferencia de gol continúa oficialmente segundo detrás de Deportivo Morón.

El equipo de Ezequiel Medrán aprovechó el empate sin goles del Gallo frente a Los Andes en el Nuevo Francisco Urbano y alcanzó las 22 unidades. Sin embargo, Morón mantiene la cima gracias a una mejor diferencia de tantos (+7 contra +5 del Sabalero).

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La victoria rojinegra no solo le permitió volver a lo más alto, sino también sostener el gran momento que atraviesa jugando como local, donde sigue invicto y mostrando una marcada fortaleza ofensiva.

La pelea se comprimió arriba, con Colón arriba

Pero la lucha por la punta está lejos de reducirse únicamente a Morón y Colón. Deportivo Madryn dio uno de los golpes de la jornada al vencer como visitante a Central Norte por 3-2 y llegó a 19 puntos.

También se prendieron Godoy Cruz y Bolívar. El Tomba superó 2-1 a Racing de Córdoba, mientras que Bolívar consiguió un triunfo clave fuera de casa frente a Chaco For Ever por 1-0.

POSICIONES

Así, cuatro equipos quedaron separados apenas por tres unidades, en una zona que promete una pelea intensa fecha tras fecha.

Los Andes y Almirante siguen expectantes

El empate conseguido por Los Andes en cancha de Morón le permitió mantenerse cerca de la conversación. El Milrayitas alcanzó los 18 puntos y quedó a cuatro de los líderes.

La misma cantidad de unidades tiene Almirante Brown, que rescató un empate como visitante ante Acassuso y continúa expectante en la pelea por los puestos de arriba.

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En tanto, Ferro y Defensores de Belgrano todavía deben completar la fecha este lunes desde las 19. Si alguno consigue ganar, llegará a 18 unidades y quedará también a solo cuatro puntos de la cima.

Con más de medio campeonato por delante, la Zona A aparece completamente abierta, con Colón nuevamente en la discusión grande y varios equipos separados por muy pocos puntos.