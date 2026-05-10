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Lértora volvió al gol en Colón en un día especial: "Había que ganar para meternos arriba"

El capitán de Colón, Federico Lértora, destacó la importancia del triunfo ante All Boys y contó la emoción especial que tuvo su festejo en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 21:42hs
Lértora volvió al gol en Colón en un día especial: Había que ganar para meternos arriba

UNO Santa Fe | José Busiemi

Federico Lértora vivió una noche especial en el Brigadier López. No solo abrió el camino en la victoria 3-2 de Colón frente a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, sino que además volvió a convertir en Santa Fe después de mucho tiempo.

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Tras el partido, el capitán resaltó el valor del triunfo en un momento clave del campeonato. “Hoy teníamos que sumar de a tres y meternos en el pelotón de arriba. Esta victoria suma muchísimo y eso es lo importante”, expresó.

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El mediocampista también hizo hincapié en la necesidad de convertir la localía en un sostén permanente para el equipo de Ezequiel Medrán. “En nuestra casa y con nuestra gente sabemos que tenemos que hacernos fuertes. La idea siempre fue construir una fortaleza acá y ahora también hay que revalidarlo de visitante”, sostuvo.

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Un festejo emotivo para Lértora en Colón

Más allá de lo futbolístico, Lértora reconoció que el gol tuvo una carga emocional muy fuerte en lo personal. “Extrañaba mucho convertir acá y fue muy emocionante, sobre todo porque es el cumpleaños de mi viejo”, reveló.

federico lértora
L&eacute;rtora volvi&oacute; al gol en Col&oacute;n.

Lértora volvió al gol en Colón.

Finalmente, ya con el foco puesto en lo que viene, el capitán pidió mantener la calma y seguir creciendo partido a partido. “Ahora toca descansar, seguir trabajando y pensar en continuar mejorando para ir en busca de los tres puntos afuera de casa”.

Colón Federico Lértora All Boys
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