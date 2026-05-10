Lértora volvió al gol en Colón en un día especial: "Había que ganar para meternos arriba"

El capitán de Colón, Federico Lértora, destacó la importancia del triunfo ante All Boys y contó la emoción especial que tuvo su festejo en el Brigadier López

Federico Lértora vivió una noche especial en el Brigadier López. No solo abrió el camino en la victoria 3-2 de Colón frente a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, sino que además volvió a convertir en Santa Fe después de mucho tiempo.

Tras el partido, el capitán resaltó el valor del triunfo en un momento clave del campeonato. “Hoy teníamos que sumar de a tres y meternos en el pelotón de arriba. Esta victoria suma muchísimo y eso es lo importante”, expresó.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en el triunfo ante All Boys en Santa Fe

El mediocampista también hizo hincapié en la necesidad de convertir la localía en un sostén permanente para el equipo de Ezequiel Medrán. “En nuestra casa y con nuestra gente sabemos que tenemos que hacernos fuertes. La idea siempre fue construir una fortaleza acá y ahora también hay que revalidarlo de visitante”, sostuvo.

• LEER MÁS: Medrán, autocrítico en Colón: "Estamos en un lugar expectante, pero queremos hacerlo mejor"

Un festejo emotivo para Lértora en Colón

Más allá de lo futbolístico, Lértora reconoció que el gol tuvo una carga emocional muy fuerte en lo personal. “Extrañaba mucho convertir acá y fue muy emocionante, sobre todo porque es el cumpleaños de mi viejo”, reveló.

federico lértora Lértora volvió al gol en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Finalmente, ya con el foco puesto en lo que viene, el capitán pidió mantener la calma y seguir creciendo partido a partido. “Ahora toca descansar, seguir trabajando y pensar en continuar mejorando para ir en busca de los tres puntos afuera de casa”.