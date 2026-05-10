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Marcioni volvió a marcar y dejó un mensaje en Colón: "Tenemos que estar más arriba"

Julián Marcioni marcó uno de los goles ante All Boys, destacó el funcionamiento colectivo de Colón y reconoció que se dejaron puntos "tontos" en el camino

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 21:09hs
Marcioni volvió a marcar y dejó un mensaje en Colón: Tenemos que estar más arriba

UNO Santa Fe | José Busiemi

Julián Marcioni volvió a ser decisivo para Colón. En el triunfo 3-2 frente a All Boys por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, el atacante convirtió uno de los goles y dejó sensaciones positivas después de sumar nuevamente muchos minutos desde el arranque.

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Tras el encuentro en el Brigadier López, Pipa habló de su presente físico después de atravesar dos lesiones consecutivas. “Fueron dos lesiones casi en el mismo lugar. Había que volver de a poco, pero estoy muy contento porque hoy sumé muchos minutos y se consiguió el triunfo”, expresó.

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El atacante también valoró el funcionamiento ofensivo y la conexión que empieza a aparecer con Darío Sarmiento y Alan Bonansea. “Darío está haciendo muy buenos partidos. Sumamos un jugador más de ataque, más compañía para el Tanque, y se está reflejando que sirve. Pero lo más importante es que estamos todos convencidos y metiéndole para adelante”, explicó.

Colón All Boys Julián Marcioni
Marcioni volvió a ser titular y marcó en Colón.

Marcioni volvió a ser titular y marcó en Colón.

La reflexión de Marcioni en Colón

Consultado sobre quién había sido la figura del partido, evitó hablar de rendimientos individuales y eligió destacar al grupo. “Yo creo que el equipo. El equipo está por delante de todos. Lo importante es que Colón esté peleando arriba”.

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De todos modos, reconoció que volver a convertir también representa un impulso importante en lo personal. “Obvio que es muy importante hacer goles, te da confianza. Pero lo importante es convertir para que le sirva al equipo y sirvió”.

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Uno de los momentos curiosos del partido se dio cuando Marcioni abrió los brazos reclamándole un pase a Bonansea en una jugada clara de ataque. Entre risas, el extremo explicó la situación. “Sí, le grité, pero nunca vio que yo estaba solo. No pasa nada. Él es nueve y entiende que tiene que hacer goles”, comentó sin dramatizar.

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Sobre el desarrollo del encuentro, reconoció que el segundo tiempo fue mucho más complejo para el Sabalero. “Ellos, cuando iban perdiendo 2-0, cambiaron jugadores y fueron a buscarnos más arriba. Son momentos del partido y hay que saber trabajarlos. Tenemos que corregir errores”.

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Finalmente, dejó una frase que refleja la ambición que existe dentro del plantel rojinegro pese a haber recuperado la cima: “Obvio que Colón está donde tiene que estar, pero tendría que estar más arriba y con más diferencia de puntos porque hemos perdido puntos medio boludos. Igual no hay que volverse locos”.

Colón Julián Marcioni All Boys
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