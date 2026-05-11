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El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial con diez premios de 15.000 dólares

No tendrá costo extra y participarán automáticamente todas las boletas jugadas entre el 3 y el 24 de mayo

11 de mayo 2026 · 08:09hs
Sorteo especial del Quini 6 por el Mundial

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Sorteo especial del Quini 6 por el Mundial

Lotería de Santa Fe anunció que el próximo domingo 24 de mayo se realizará el Sorteo Especial Quini 6 Mundial que, además de las cuatro modalidades habituales, tendrá diez ganadores extra que se llevarán cada uno 15 mil dólares libres de impuestos.

Participarán automáticamente todas las apuestas de Quini 6 realizadas entre el 3 y el 24 de mayo inclusive, sin necesidad de realizar ningún pago adicional. Incluso las boletas que hayan tenido premio también participarán del sorteo especial.

Los premios serán abonados en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del 22 de mayo, con las deducciones impositivas ya cubiertas.

Según detalló Lotería de Santa Fe, el 24 de mayo habrá un extracto donde se va a individualizar el ticket con numero de secuencia, agencia vendedora, localidad y provincia.

También indicaron que "en los tickets no premiados se debe reforzar que lo conserve el apostador. En el caso de los tickets premiados (en cualquiera de los sorteos del 3 al 24 de mayo), la importancia está en que el agenciero haga la carga a nombre del ganador y que el apostador cuente conserve el número de secuencia para su control. De ahí se puede identificar al beneficiario".

Quini 6 sorteo Mundial especial
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