Con 58 años de trayectoria, La Caja 8470 da un importante salto digital

A partir del 15 de octubre, el organismo sustituirá las transferencias bancarias tradicionales por Pago TIC. La nueva modalidad busca agilizar la gestión.

Con 58 años de historia , la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba, Ley 8470, decidió que las transferencias para el pago de aportes deberán realizarse de manera exclusiva a través de Pago TIC . Se trata de una plataforma de tesorería digital especializada en instituciones. Este cambio marca un importante paso hacia la modernización de su gestión, acompañando las nuevas tendencias.

La medida comenzará a aplicarse a partir del 15 de octubre. Esta modalidad reemplazará las transferencias a la cuenta bancaria utilizada hasta el momento, que será cerrada definitivamente. Según explicaron desde la institución, la decisión busca simplificar la gestión y resolver las dificultades que existían para identificar correctamente los pagos recibidos.

Entre los beneficios que tendrá este cambio, desde el organismo detallaron que los pagos tendrán acreditación inmediata, ya no será necesario informar las transferencias por correo electrónico y el comprobante se enviará automáticamente al correo electrónico del usuario. Además, se contará con la posibilidad de delegar el pago a un comitente.

Sobre Pago TIC

Pago TIC es una plataforma de recaudación digital elegida por más de 1.500 instituciones y empresas de todo el país, que permite ofrecer todos los medios de pago y centralizar la información en un único lugar, de forma totalmente conciliada. Así, cada movimiento puede identificarse y visualizarse fácilmente, simplificando la administración y reduciendo tareas manuales que demandan tiempo y recursos.

Entre sus soluciones, permite recibir transferencias desde cualquier cuenta y conciliarlas automáticamente, convirtiendo cada operación en un ingreso identificado y asociado al pagador. Además, la institución puede integrar otros medios de pago y gestionar toda su recaudación desde una misma plataforma.

Si te interesa conocer más sobre esta y otras soluciones de Pago TIC para la gestión de la recaudación, podés ingresar a www.pagotic.com