Colón perdió en Rafaela y quedó más lejos de los playoffs

Colón cayó 2-1 frente a Atlético de Rafaela en el predio Tito Bartomioli, por la séptima fecha de la Zona B. El equipo de Miguel Robledo acumula cuatro derrotas en siete partidos.

Colón no pudo prolongar su recuperación en el Torneo Proyección Clausura y sufrió una nueva derrota. El equipo dirigido por Miguel Robledo perdió 2-1 ante Atlético de Rafaela, este martes por la tarde en el predio Tito Bartomioli, en el marco de la séptima fecha de la Zona B.

La Crema aprovechó mejor sus oportunidades y terminó quedándose con tres puntos importantes gracias a los goles de Julián Camino y Rodrigo Suárez. El conjunto santafesino, en tanto, consiguió marcar, aunque no le alcanzó para rescatar al menos un empate.

Colón, a cuatro puntos de la zona de clasificación

La derrota dejó a Colón con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro caídas en siete presentaciones. El Sabalero convirtió 6 goles y recibió 10, por lo que mantiene una diferencia de gol de -4.

El equipo rojinegro ocupa actualmente el 13° lugar de la Zona B y quedó a cuatro unidades de San Martín de San Juan, que con 9 puntos se encuentra en el último puesto que entrega clasificación a los playoffs.

La situación es todavía más exigente teniendo en cuenta que Colón ya disputó siete encuentros y necesita comenzar a sumar de a tres para evitar que sus principales competidores se alejen.

Rafaela se mete en la pelea

Del otro lado, Atlético de Rafaela dio un salto importante con el triunfo. La Crema alcanzó los 12 puntos y se instaló en el tercer puesto de la Zona B.

Por encima aparecen Independiente y Lanús, ambos con 16 unidades, aunque el conjunto de Avellaneda tiene un partido menos.

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Para Colón, el margen de error comienza a reducirse. Con siete fechas disputadas, el equipo de Robledo deberá reaccionar en las próximas jornadas si pretende meterse entre los ocho mejores de la zona y acceder a la instancia decisiva del certamen.

Las formaciones

Atlético de Rafaela: Máximo Spesso; Santino Sánchez, Esteban Matar, Gino Franzetti y Juan Ignacio Delguste; Esteban Pepino, Valentino Stagno, Sebastián Toloza y Rodrigo Suárez; Julián Camino y Jeremías Torrens. DT: Franco Mendoza.

Colón: Piaggio; Ibarra, Picech, Ravano y Campagnaro; Rolón, Cardozo, Páez y Lucas Favotti; Lovato y Kevin Córdoba. DT: Miguel Robledo.