Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón perdió en Rafaela y quedó más lejos de los playoffs

Colón cayó 2-1 frente a Atlético de Rafaela en el predio Tito Bartomioli, por la séptima fecha de la Zona B. El equipo de Miguel Robledo acumula cuatro derrotas en siete partidos.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 17:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón perdió en Rafaela y quedó más lejos de los playoffs

Prensa Atlético de Rafaela

Colón no pudo prolongar su recuperación en el Torneo Proyección Clausura y sufrió una nueva derrota. El equipo dirigido por Miguel Robledo perdió 2-1 ante Atlético de Rafaela, este martes por la tarde en el predio Tito Bartomioli, en el marco de la séptima fecha de la Zona B.

LEER MÁS:

La Crema aprovechó mejor sus oportunidades y terminó quedándose con tres puntos importantes gracias a los goles de Julián Camino y Rodrigo Suárez. El conjunto santafesino, en tanto, consiguió marcar, aunque no le alcanzó para rescatar al menos un empate.

Colón, a cuatro puntos de la zona de clasificación

La derrota dejó a Colón con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro caídas en siete presentaciones. El Sabalero convirtió 6 goles y recibió 10, por lo que mantiene una diferencia de gol de -4.

El equipo rojinegro ocupa actualmente el 13° lugar de la Zona B y quedó a cuatro unidades de San Martín de San Juan, que con 9 puntos se encuentra en el último puesto que entrega clasificación a los playoffs.

La situación es todavía más exigente teniendo en cuenta que Colón ya disputó siete encuentros y necesita comenzar a sumar de a tres para evitar que sus principales competidores se alejen.

Rafaela se mete en la pelea

Del otro lado, Atlético de Rafaela dio un salto importante con el triunfo. La Crema alcanzó los 12 puntos y se instaló en el tercer puesto de la Zona B.

Por encima aparecen Independiente y Lanús, ambos con 16 unidades, aunque el conjunto de Avellaneda tiene un partido menos.

LEER MÁS: Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Para Colón, el margen de error comienza a reducirse. Con siete fechas disputadas, el equipo de Robledo deberá reaccionar en las próximas jornadas si pretende meterse entre los ocho mejores de la zona y acceder a la instancia decisiva del certamen.

Las formaciones

Atlético de Rafaela: Máximo Spesso; Santino Sánchez, Esteban Matar, Gino Franzetti y Juan Ignacio Delguste; Esteban Pepino, Valentino Stagno, Sebastián Toloza y Rodrigo Suárez; Julián Camino y Jeremías Torrens. DT: Franco Mendoza.

Colón: Piaggio; Ibarra, Picech, Ravano y Campagnaro; Rolón, Cardozo, Páez y Lucas Favotti; Lovato y Kevin Córdoba. DT: Miguel Robledo.

Colón Atlético de Rafaela Rafaela
Noticias relacionadas
Colón vuelve a tener a disposición a Darío Sarmiento

Colón recupera a un jugador, que puede darle soluciones al equipo

Colón lanzó una campaña para sumar nuevos socios.

Colón lanzó una campaña para sumar nuevos socios

El presidente de Colón José Alonso debe definir si avanza por Jonás Acevedo.

Colón le apunta a Jonás Acevedo y José Alonso debe tomar la decisión

ignacio lago, la otra gran preocupacion tras la derrota de colon

Ignacio Lago, la otra gran preocupación tras la derrota de Colón

Lo último

El Niño: refuerzan el drenaje del Túnel Subfluvial para prevenir anegamientos en la cabecera santafesina

El Niño: refuerzan el drenaje del Túnel Subfluvial para prevenir anegamientos en la cabecera santafesina

Malvinas: tras la reunión de Gabinete, Milei prepara una cadena nacional sobre los avances diplomáticos

Malvinas: tras la reunión de Gabinete, Milei prepara una cadena nacional sobre los avances diplomáticos

Investigan el choque contra la guardia del Cullen: pericias, testimonios y cámaras serán clave para esclarecer el accidente del patrullero

Investigan el choque contra la guardia del Cullen: pericias, testimonios y cámaras serán clave para esclarecer el accidente del patrullero

Último Momento
El Niño: refuerzan el drenaje del Túnel Subfluvial para prevenir anegamientos en la cabecera santafesina

El Niño: refuerzan el drenaje del Túnel Subfluvial para prevenir anegamientos en la cabecera santafesina

Malvinas: tras la reunión de Gabinete, Milei prepara una cadena nacional sobre los avances diplomáticos

Malvinas: tras la reunión de Gabinete, Milei prepara una cadena nacional sobre los avances diplomáticos

Investigan el choque contra la guardia del Cullen: pericias, testimonios y cámaras serán clave para esclarecer el accidente del patrullero

Investigan el choque contra la guardia del Cullen: pericias, testimonios y cámaras serán clave para esclarecer el accidente del patrullero

El llamativo historial del árbitro que dirigirá a Colón ante Morón

El llamativo historial del árbitro que dirigirá a Colón ante Morón

Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Ovación
El Barba que hizo historia: Colón homenajeó a Eduardo Domínguez en el día de su cumpleaños

El "Barba" que hizo historia: Colón homenajeó a Eduardo Domínguez en el día de su cumpleaños

Gracias por unir a un país: el original video de AFA para despedir a Messi

"Gracias por unir a un país": el original video de AFA para despedir a Messi

El llamativo historial del árbitro que dirigirá a Colón ante Morón

El llamativo historial del árbitro que dirigirá a Colón ante Morón

Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Unión no pudo ante Vélez y su Reserva sigue sin conocer la victoria en el Clausura

Unión no pudo ante Vélez y su Reserva sigue sin conocer la victoria en el Clausura

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"