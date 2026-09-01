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Casilda vivió la llegada del Fuego Suramericano y se sumó a la cuenta regresiva

La Plaza Casado de los Mástiles fue escenario de una tarde con actividades, juegos y propuestas para acercar a la comunidad al espíritu de los XIII Juegos Suramericanos. El recorrido continúa este miércoles en Pujato.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 18:10hs
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La Antorcha sigue encendiendo cada rincón de la provincia de Santa Fe.

La Antorcha sigue encendiendo cada rincón de la provincia de Santa Fe.

Casilda se sumó este martes al recorrido de la Antorcha Suramericana, en el marco de la previa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Plaza Casado de los Mástiles fue el punto de encuentro para una jornada que permitió a vecinos de la ciudad acercarse al espíritu de la competencia que tendrá a la provincia como anfitriona.

La propuesta combinó deporte, entretenimiento y actividades para toda la familia, con experiencias inmersivas, eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte, además de charlas y actividades de Vivamos los Juegos.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el paso del Fuego Suramericano, que estuvo acompañado por deportistas y referentes vinculados a distintas disciplinas. Leandro Armani, futbolista; Silvia Spallanzani, de atletismo; Rodolfo Swegler, José Rivero, Mónica Gherardi, Lucas Del Piccolo y Federico Grabich, vinculados a la natación y el deporte; y Eugenia Arauz, representante del triatlón, fueron los encargados de llevar la Antorcha durante su paso por Casilda.

Más allá del recorrido del Fuego Suramericano, la jornada permitió que grandes y chicos pudieran conocer distintas propuestas vinculadas al evento y comenzar a vivir, desde su propia localidad, la cuenta regresiva hacia septiembre.

Una celebración que recorre la provincia

El recorrido de la Antorcha busca llevar el espíritu de los Juegos a distintas comunidades santafesinas y generar un vínculo entre el evento y los vecinos de localidades que no serán sedes de las competencias.

Así, cada parada se convierte en una oportunidad para acercar el deporte y compartir propuestas recreativas mientras avanza la cuenta regresiva hacia septiembre.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las sedes de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Pujato, la próxima parada del recorrido de los Suramericanos

Después de su paso por Casilda, el Fuego Suramericano continuará este miércoles 2 de septiembre en Pujato.

La actividad se desarrollará de 14 a 18, en el Parque Recreativo Julián de Bustinza, donde nuevamente habrá propuestas para disfrutar en familia y acercarse al espíritu de los Juegos Suramericanos.

De esta manera, la Antorcha continúa su recorrido por la provincia y suma nuevas localidades a una celebración que busca trascender las sedes oficiales y hacer partícipe a toda Santa Fe del gran acontecimiento deportivo continental.

Casilda Suramericanos Pujato
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