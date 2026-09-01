Golpe al microtráfico en Rafaela: 21 personas quedaron en prisión preventiva y siguen prófugos dos imputados

El juez Nicolás Stegmayer rechazó los planteos de incompetencia de las defensas y avaló el pedido de la Fiscalía luego de una audiencia que se extendió durante 12 horas. Cinco imputados cumplirán la medida bajo prisión domiciliaria y el resto permanecerá alojado en dependencias del Servicio Penitenciario. Además, se impusieron restricciones especiales para quienes son señalados como jefe y organizador de la presunta asociación ilícita.

Luego de una audiencia que se extendió durante 12 horas en los tribunales de Rafaela , el juez Nicolás Stegmayer resolvió las medidas cautelares para las personas investigadas en una causa que reúne presuntos hechos de microtráfico, violencia y otros delitos vinculados.

De acuerdo con lo informado por el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, el magistrado dispuso que 21 de las 23 personas alcanzadas por la investigación permanezcan en prisión preventiva .

Cinco de los imputados cumplirán la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, mientras que los restantes permanecerán alojados en dependencias del Servicio Penitenciario.

Entre las situaciones contempladas para morigerar la medida se encuentran casos de mujeres con niños menores a cargo y una persona embarazada.

La investigación comprende a hombres y mujeres de entre 18 y 74 años. Además, otras dos personas permanecen prófugas y cuentan con pedidos de detención vigentes.

El juez rechazó los planteos de incompetencia

Uno de los principales puntos de discusión durante la audiencia estuvo relacionado con la competencia de la Justicia provincial para intervenir en la causa.

Las defensas habían planteado la incompetencia del fuero, pero Stegmayer rechazó esos pedidos y avaló la postura de la Fiscalía. Según explicó Carbone, el magistrado entendió que los hechos investigados encuadran dentro de la problemática del microtráfico y que corresponde la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la materia.

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La causa está integrada por 17 legajos penales conexos y contempla una serie de delitos que, según la hipótesis fiscal, estarían relacionados entre sí.

Entre las figuras investigadas se encuentran el comercio de estupefacientes en la modalidad de microtráfico, portación y tenencia de armas de fuego, abuso de armas, extorsiones, secuestro coactivo, daños y usurpaciones.

Restricciones para el presunto jefe y el organizador

Además de las prisiones preventivas, la Fiscalía solicitó la aplicación de las medidas restrictivas previstas en el artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe para dos de los imputados, a quienes atribuye los roles de jefe y organizador de la presunta asociación ilícita.

El juez hizo lugar a este planteo y dispuso restricciones temporales sobre el régimen de visitas y las comunicaciones, además de prohibir el contacto entre esos imputados y las demás personas investigadas.

Según la acusación, estas medidas buscan impedir que quienes presuntamente ocupaban posiciones de conducción dentro de la estructura puedan mantener comunicaciones con otros integrantes mientras continúa el proceso investigativo.

Una estructura bajo investigación

La pesquisa comenzó a tomar forma a partir de un análisis conjunto realizado por la Fiscalía General y la Fiscalía Regional 5 sobre una serie de hechos registrados en Rafaela durante 2025 y 2026.

La hipótesis del Ministerio Público de la Acusación sostiene que la organización investigada habría desarrollado una estructura destinada al comercio de estupefacientes a pequeña escala y que, paralelamente, habría utilizado hechos de violencia y otros delitos para ejercer control territorial en distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, la investigación permitió vincular distintos episodios que fueron incorporados en los 17 legajos actualmente conexos.

Allanamientos en 12 barrios

Como parte de las medidas investigativas, se realizaron 17 allanamientos distribuidos en 12 barrios de Rafaela.

Durante los procedimientos fueron secuestradas drogas, armas de fuego y otros elementos de interés para la investigación, que ahora forman parte de las evidencias analizadas por la Fiscalía.

La multiplicidad de procedimientos y la conexión entre los distintos legajos permitieron avanzar sobre una estructura que, según la acusación, habría intervenido en diferentes hechos delictivos.

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Uno de los imputados es señalado como presunto jefe de la asociación ilícita y otro como organizador. Para la Fiscalía, ambos habrían tenido distintos niveles de responsabilidad dentro de la estructura vinculada al microtráfico y a hechos como balaceras, amenazas, extorsiones y usurpaciones.

La investigación continúa

Con la resolución de las medidas cautelares, la causa continuará su desarrollo mientras la Fiscalía profundiza la investigación sobre los hechos y el grado de participación que habría tenido cada uno de los imputados.

En paralelo, permanecen vigentes los pedidos de detención contra dos personas que continúan prófugas.

La resolución de Stegmayer corresponde a una etapa cautelar del proceso y no implica una declaración de culpabilidad respecto de las personas investigadas.