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Miles de argentinos coparon Times Square con un multitudinario banderazo en la previa de la final del Mundial

A pocas horas del partido decisivo en el MetLife Stadium, hinchas de la Selección transformaron el corazón de Nueva York en una fiesta celeste y blanca. Hubo cánticos, banderas, asado, choripanes y un fuerte operativo de seguridad.

19 de julio 2026 · 10:05hs
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Miles de argentinos coparon Times Square en un banderazo previo a la final del Mundial ante España.

Miles de argentinos coparon Times Square en un banderazo previo a la final del Mundial ante España.

La previa de la final del Mundial entre Argentina y España se vive con intensidad en Estados Unidos. Este sábado, miles de hinchas argentinos protagonizaron un multitudinario banderazo en Times Square, donde el emblemático centro de Manhattan se transformó en un escenario teñido de celeste y blanco.

Con banderas, camisetas, bombos y cánticos dedicados al equipo dirigido por Lionel Scaloni, los fanáticos expresaron su apoyo a la Selección nacional, que este domingo buscará defender el título conquistado en Qatar 2022 frente a España en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Ni la lluvia frenó la fiesta

Aunque durante varios momentos de la jornada se registraron lluvias intermitentes, el clima no logró opacar el entusiasmo de los argentinos, que continuaron cantando y alentando en una verdadera fiesta popular.

Muchos de los presentes aprovecharon para grabar videos y mensajes de apoyo destinados al plantel, mientras que otros compartieron la previa alrededor de puestos de choripanes y asado, que se convirtieron en uno de los principales puntos de encuentro de los simpatizantes.

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Bares llenos y operativo especial

La convocatoria fue organizada en parte por asociaciones de residentes argentinos, que también promovieron encuentros en otros puntos de la ciudad, como Bryant Park y Hudson Yards.

En paralelo, bares y restaurantes argentinos ubicados en Manhattan y Queens trabajaron con reservas completas para la jornada de la final, reflejando la enorme expectativa que genera el encuentro decisivo.

Ante la masiva concentración, la Policía de Nueva York desplegó un operativo especial con cortes parciales de tránsito y una mayor presencia de efectivos en Times Square para garantizar la seguridad de peatones, turistas y simpatizantes.

La concentración comenzó durante la tarde y se extendió sobre Broadway y la Séptima Avenida, donde residentes, turistas y argentinos que viajaron especialmente para la final compartieron una jornada cargada de emoción y expectativa por un nuevo capítulo en la historia de la Selección.

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