Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

La Albiceleste buscará este domingo el bicampeonato del mundo y la cuarta estrella cuando enfrente a España en el MetLife Stadium. Lionel Messi y Lamine Yamal protagonizarán un duelo que acaparará la atención del planeta.

La espera terminó. La Selección argentina disputará este domingo la gran final del Mundial 2026 frente a España, con el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella de su historia. El partido comenzará a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y tendrá como gran atractivo el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal , dos generaciones que representan el pasado, el presente y el futuro del fútbol.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni accedió a la definición luego de protagonizar una remontada memorable frente a Inglaterra. Cuando el partido parecía escaparse, Enzo Fernández y Lautaro Martínez , ambos tras asistencias de Messi, sellaron el triunfo que depositó a la Albiceleste en una nueva final mundialista.

Más allá de algunas actuaciones irregulares durante las primeras fases del torneo, Argentina mostró su mejor versión en el momento decisivo y recuperó la confianza justo antes del partido más importante del campeonato.

Messi, el gran líder de la ilusión

A sus 39 años, Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El capitán argentino asumió el protagonismo en los momentos de mayor dificultad y fue determinante para llevar a su selección hasta la final.

El rosarino acumula ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial, siendo la principal referencia ofensiva del conjunto nacional y el futbolista sobre el que descansan las mayores ilusiones de conquistar un nuevo título.

España, un rival de enorme jerarquía

Del otro lado estará una selección española que fue de menor a mayor. Tras igualar con Cabo Verde en su debut, el conjunto conducido por Luis De la Fuente encontró rápidamente su funcionamiento y encadenó una serie de victorias que lo llevaron hasta la final.

En semifinales, la Roja ofreció una de sus mejores producciones al imponerse 2-0 sobre Francia, uno de los máximos candidatos al título, mostrando un fútbol dinámico, intenso y de gran precisión.

El duelo que espera el mundo entre Argentina y España

Uno de los grandes focos de atención estará puesto en el esperado cruce entre Messi y Lamine Yamal. Será la primera vez que ambos compartan un enfrentamiento oficial, en un choque que simboliza el encuentro entre una leyenda consagrada y el joven talento llamado a marcar una época en el fútbol mundial.

Mientras Messi buscará cerrar su extraordinaria carrera con otro título histórico, Yamal intentará conducir a España hacia una nueva conquista mundial.

Probables formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz; Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De la Fuente.

Hora: 16.

Árbitro: Slavko Vinci (Eslovenia).

VAR: Tatiana Guzmán (Nic).

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).

TV: Telefé, TyC Sports, DSports, TV Pública, Paramount+, Disney+ Premium.