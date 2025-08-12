Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Seven Kayne se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 5 de septiembre a las 18. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Seven Kayne llega a Tribus en el marco del Tour Global “TRANSMU7ACION” en el que desbordó de música y energía escenarios en Buenos Aires, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Neuquén, Montevideo, Chile, Perú y Ecuador, continúa. Próximamente Seven Kayne llegará a Santa Fe, Rosario, Córdoba, España y México.

Seven Kayne entra en una nueva era. Luego de consolidarse en la escena urbana con un sonido introspectivo y experimental, ahora lleva su música a otro nivel, explorando un universo más oscuro y ambicioso. Su nueva etapa fusiona reggaetón, trap y música electrónica, creando una atmósfera intensa que atraviesa cada beat. Pero esta evolución no es solo en el sonido, sino también en su rol dentro de la música. Por primera vez, Seven Kayne se posiciona al frente de la producción de sus propias canciones, dándole forma a cada detalle y llevando su visión creativa al siguiente nivel.

Al mismo tiempo, el artista continúa adelantando material de su próximo álbum “Secretos Escondidos”. La obra formará parte de una trilogía conceptual, junto a sus anteriores EPs “Secretos Perdidos” y “7 Secretos”. Estas entregas exploran distintos matices de lo íntimo, lo oculto y la transformación personal.

Recientemente estrenó “Blame Me” y “Guap”, primeros sencillos del próximo proyecto. En “Blame Me” vuelve a su sonido core: el trap sad que lo posicionó como una de las voces más auténticas de la escena urbana argentina. Una canción cruda, introspectiva y visceral: pura catarsis emocional con barras profundas. El videoclip, filmado por el grupo creativo “Las.mentes”, y dirigido por @Crisswalls, acompaña la narrativa del track con una estética lo-fi y una dirección intimista. Además, Kayen documentó el proceso completo en una serie de vlogs que se publicarán durante el lanzamiento.

“Guap” es el segundo adelanto y en el explora una fusión de trap con tintes de hyperpop, con la colaboración de FROZOUDA y producción de TadeoEXQ. Un track que pone el foco en el hustle, la ambición y la búsqueda de un mejor futuro por amor al game y a uno mismo. Es energía cruda para quienes persiguen sus metas. El lanzamiento viene acompañado de un visualizer inspirado en el universo de Matrix. Recreando el cuarto de Neo para conectar el concepto del álbum. Ese cuarto simboliza el lugar donde nacieron estas canciones, pero también el peligro de que se perdieran para siempre, atrapadas en el sistema.

