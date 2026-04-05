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Trungelliti perdió ante Jódar y quedó en las puertas del título en Marrakech

El argentino Marco Trungelliti cayó en la final de Marrakech ante el español Rafael Jódar por 6-3 y 6-2, en el cierre de una semana histórica

5 de abril 2026 · 13:39hs
Trungelliti perdió ante Jódar y quedó en las puertas del título en Marrakech

El argentino Marco Trungelliti cayó en la final de Marrakech ante el español Rafael Jódar por 6-3 y 6-2, en el cierre de una semana histórica que lo llevó a disputar su primera definición ATP, convertirse en el debutante más veterano en una final y meterse por primera vez en el Top 100.

No pudo ser para Marco Trungelliti en Marrakech

El santiagueño, de 36 años, no logró sostener el ritmo ante un rival de 19 que impuso condiciones desde el inicio.

El partido comenzó con un juego inicial muy extenso al saque del argentino, que terminó en quiebre y le permitió a Jódar tomar rápidamente el control del marcador.

Con devoluciones profundas y agresivas, el español castigó el segundo servicio de Trungelliti y administró la ventaja para quedarse con el primer set por 6-3.

En la segunda manga, el desarrollo no cambió. Jódar salvó una oportunidad de quiebre en el arranque y volvió a golpear primero, lo que mostró una clara superioridad en la velocidad de la pelota y en la iniciativa de los puntos.

El madrileño encadenó tres juegos de saque consecutivos sin ceder puntos, consolidó la diferencia con un nuevo quiebre y cerró el partido con una devolución cruzada a la línea para el 6-2 definitivo.

Más allá de la derrota, Trungelliti firmó la mejor semana de su carrera en el circuito, ya que superó la clasificación y consiguió victorias ante Rocha, Majchrzak, Moutet y el campeón defensor, Darderi, para alcanzar la final en Marruecos.

Del otro lado, Jódar completó un recorrido sólido con triunfos frente a Lajovic, Machac, Muller y Camilo Ugo Carabelli en semifinales, para quedarse con su primer título ATP y estrenar su palmarés en el circuito principal.

Trungelliti Marrakech ATP
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