Asoma una atrapante fecha 5 en la zona A2 del Apertura de la ASB

La fecha 5 de la zona A2 del Apertura estará concentrada el 9 de abril, con la presentación del único puntero e invicto, Kimberley, en el Cándido Arrúa

La próxima jornada de la zona A2 del Apertura de la ASB estará concentrada el 9 de abril, con la presentación del único puntero e invicto, Kimberley, en el Cándido Arrúa. A continuación, la programación y colocaciones.