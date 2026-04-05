La próxima jornada de la zona A2 del Apertura de la ASB estará concentrada el 9 de abril, con la presentación del único puntero e invicto, Kimberley, en el Cándido Arrúa. A continuación, la programación y colocaciones.
Asoma una atrapante fecha 5 en la zona A2 del Apertura de la ASB
La fecha 5 de la zona A2 del Apertura estará concentrada el 9 de abril, con la presentación del único puntero e invicto, Kimberley, en el Cándido Arrúa
Por Ovación
5 de abril 2026 · 08:43hs
TORNEO APERTURA A2 – FECHA 5
Jueves 9 de abril
21.30 Kimberley vs. CUST B
21.30 El Quillá vs. Argentino (SC)
21.30 Regatas Coronda vs. UNL
21.30 Centenario vs. Regatas (SF)
21.30 Alumni vs. Santa Rosa
Libre: Macabi
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 8 (4-0); Macabi, Santa Rosa, Regatas Coronda, Argentino y Centenario 6 (2-2); Regatas (SF) y Alumni 5 (2-1); UNL 5 (1-3); El Quillá 4 (1-2) y CUST B 3 (0-3)