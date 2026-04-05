Boca ya tiene la mira puesta en su debut en la Copa Libertadores, donde enfrentará como visitante a Universidad Católica, y el entrenador Claudio Úbeda comienza a delinear el equipo titular con el que buscará iniciar el certamen con el pie derecho.
Los posibles 11 de Boca para el debut en la Copa Libertadores
Boca ya tiene la mira puesta en su debut en la Copa Libertadores, donde enfrentará como visitante a Universidad Católica, y el DT Claudio Úbeda comienza los 11
El Xeneize llega tras una victoria en el torneo local y con la intención de sostener la base, aunque con algunas modificaciones. La principal novedad pasa por el regreso de Leandro Paredes al mediocampo, quien volvería a la titularidad para aportar experiencia y conducción en el estreno internacional.
Los posibles 11 de Boca
Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; Tomás Aranda como enlace; y la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
De todas maneras, el entrenador mantiene algunas dudas en el once, especialmente en la defensa y el mediocampo, donde jugadores como Marco Pellegrino o Santiago Ascacibar podrían meterse entre los titulares según el planteo táctico. Boca debutará este martes a las 21:30 en Chile, en el inicio de un grupo que también integran Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.