Los posibles 11 de Boca para el debut en la Copa Libertadores

Boca ya tiene la mira puesta en su debut en la Copa Libertadores, donde enfrentará como visitante a Universidad Católica, y el DT Claudio Úbeda comienza los 11

Boca ya tiene la mira puesta en su debut en la Copa Libertadores , donde enfrentará como visitante a Universidad Católica , y el entrenador Claudio Úbeda comienza a delinear el equipo titular con el que buscará iniciar el certamen con el pie derecho.

El Xeneize llega tras una victoria en el torneo local y con la intención de sostener la base, aunque con algunas modificaciones. La principal novedad pasa por el regreso de Leandro Paredes al mediocampo, quien volvería a la titularidad para aportar experiencia y conducción en el estreno internacional.

Los posibles 11 de Boca

Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; Tomás Aranda como enlace; y la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

De todas maneras, el entrenador mantiene algunas dudas en el once, especialmente en la defensa y el mediocampo, donde jugadores como Marco Pellegrino o Santiago Ascacibar podrían meterse entre los titulares según el planteo táctico. Boca debutará este martes a las 21:30 en Chile, en el inicio de un grupo que también integran Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.