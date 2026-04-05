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Unión casi lo gana en la última, pero cayó con Peñarol y sigue en picada en la Liga Nacional

Unión perdió en el cierre ante Peñarol y empieza a mirar de cerca la pelea por evitar el playout en la Liga Nacional

Ovación

Por Ovación

5 de abril 2026 · 08:14hs
Unión casi lo gana en la última, pero cayó con Peñarol y sigue en picada en la Liga Nacional

Prensa Unión

En el Parque Guerrero de Olavarría, Unión sufrió otro golpe duro este sábado por la noche al caer 85 a 83 frente a Peñarol y sumó su décima derrota en los últimos 11 partidos, una racha que empieza a encender alarmas en la recta final de la Liga Nacional.

El equipo santafesino tuvo un inicio irregular, pero logró acomodarse con el correr de los minutos. Con un buen aporte de Basabe (13 puntos), el Tate cerró el primer tiempo arriba 32 a 29, mostrando una versión en crecimiento.

Sin embargo, el complemento cambió por completo el desarrollo. Peñarol tomó el control y llegó a sacar una máxima de 13 puntos (70-57), aunque nunca terminó de quebrar el partido.

Ahí apareció la figura de Balbi, que sostuvo a Unión con una actuación descomunal: 35 puntos y un perfecto 13 de 13 en tiros libres. Incluso en un contexto adverso, con Basabe, Cabrera y Chamorro afuera por faltas, el equipo siguió peleando.

Unión tuvo la última bola para ganarlo. Balbi asumió la responsabilidad, pero el triple final no entró y la historia quedó en manos del local.

Ahora, el foco también está puesto en otros resultados: este domingo juega Atenas y, si vence a Platense, quedará a solo un partido del conjunto rojiblanco.

Con cuatro juegos por delante, el objetivo es claro: sumar lo necesario para asegurar la permanencia y evitar el playout.

Síntesis de Peñarol y Unión

PEÑAROL 85: Whillie Thornton 10, Iván Basualdo 8, Luciano Guerra 14, Agustín Pérez Tapia 17, Xavier Carreras 10 (FI) Facundo Vázquez 10, Gastón Córdoba 0, Nicolás Chiaraviglio 2, Sean Armand 10, Rodrigo Acuña 4. DT: Leonardo Costa.

UNIÓN 83: Franco Balbi 35, Yeferson Guerra 7, Emiliano Basabe 15, Theo Akwuba 7, Daniel Hure 3 (FI) Martín Cabrera 7, Facundo Chamorro 2, Felipe Araujo 0, Chris Vogt 7. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 15-6, 29-32 y 58-49.

Árbitros: Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Franco Anselmo.

Cancha: Maxigimnasio Parque Guerrero (Olavarría).

Unión Peñarol Liga Nacional
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