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Cerúndolo y Comesaña clasificaron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña superaron la clasificación y accedieron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

5 de abril 2026 · 13:45hs
Cerúndolo y Comesaña clasificaron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña superaron la clasificación y accedieron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, el primer gran torneo sobre polvo de ladrillo de la temporada.

Dos argentinos más en el Masters 1000 de Montecarlo

Con sus ingresos, ya son cinco los argentinos en el main draw, junto a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry. Juanma Cerúndolo selló su pase tras vencer al español Pedro Martínez por 6-2, 2-6 y 6-3 en un partido cambiante.

El bonaerense de 24 años había debutado en la qualy con un triunfo ante Hugo Nys por 6-3 y 6-3. Esta será su primera participación en el cuadro principal del certamen y atraviesa el mejor momento de su carrera, ubicado en el puesto 69 del ranking ATP, con un registro de 5 triunfos y 5 derrotas en torneos Masters 1000.

Comesaña completó una actuación sólida ya que en su debut superó al monegasco Romain Arneodo por 6-1 y 6-1 y luego eliminó al estadounidense Ethan Quinn (56°), máximo favorito de la qualy, por 7-5 y 6-2.

En ese encuentro remontó un 2-5 en el primer set, salvó dos set points y en el segundo parcial dominó con el servicio, con 81 por ciento de efectividad con el primer saque y quiebres clave.

El marplatense, que desde este lunes figura en el puesto 99 del ranking, accedió por primera vez al cuadro principal en su segunda experiencia en la clasificación.

Con este triunfo sumó 30 puntos que lo posicionan mejor en la carrera por ingresar de forma directa a Roland Garros, cuya entry list se definirá con el ranking del 13 de abril.

Comesaña Juan Manuel Cerúndolo Masters 1000 de Montecarlo
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