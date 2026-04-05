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Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

Unión tiene a cuatro jugadores Sub 23 que están entre los que más minutos suman en el Apertura y sostienen una base que ya se volvió clave

Ovación

Por Ovación

5 de abril 2026 · 17:23hs
Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

En un torneo donde muchas veces la experiencia pesa, Unión eligió mirar hacia abajo, potenciar lo propio y la apuesta empieza a devolver señales positivas. Para este Apertura, el Tate mantuvo la base que ya venía trabajando desde la temporada pasada y sumó algunas piezas puntuales.

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Sin embargo, entre los refuerzos, solo Matías Mansilla y Brahian Cuello lograron meterse en la estructura titular con regularidad. El resto del equipo se sostiene sobre nombres conocidos.

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Unión, con muchos minutos de jugadores Sub 23

Pero hay un aporte estadístico que revela @DataMoroni que marca una tendencia clara: Unión tiene cuatro jugadores Sub 23 entre los que más minutos suman en la Liga Profesional. Se trata de Lautaro Vargas, Mateo Del Blanco, Maizon Rodríguez y Rafael Profini.

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No es un detalle menor. Porque además, en gran medida, conforman el bloque defensivo del equipo. Una señal concreta de la confianza que Leonardo Madelón deposita en los más jóvenes. Dentro de ese contexto, también se destaca la irrupción de Juan Pablo Ludueña, que logró ganarse un lugar y hoy corre con ventaja en la consideración por sobre Valentín Fascendini. Un ajuste en la última línea que refuerza esta idea de renovación con base propia. Para no pasar por alto otro detalle: todos son patrimonio de la institución.

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Lejos de ser una solución de emergencia, la presencia de los juveniles ya es parte del ADN del equipo. Unión encontró en ellos frescura, intensidad y respuesta.

Unión apertura Mateo Del Blanco
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