Estados Unidos elogió la política de seguridad del Gobierno de Santa Fe y analiza ampliar la cooperación con la provincia

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, se reunió con el gobernador en Rosario y destacó la transformación de la provincia en materia de seguridad. Además, analizaron oportunidades de trabajo conjunto en inteligencia criminal, gestión penitenciaria e inversiones en infraestructura.

Estados Unidos elogió la política de seguridad de Pullaro y analiza ampliar la cooperación con Santa Fe

La política de seguridad impulsada por el gobierno de Santa Fe recibió este viernes un fuerte respaldo internacional. El gobernador Maximiliano Pullaro se reunió en Rosario con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien elogió los resultados obtenidos por la provincia en la lucha contra el delito y destacó los avances logrados en materia de seguridad pública.

Tras el encuentro, el diplomático expresó en sus redes sociales que la transformación de Santa Fe en materia de seguridad demuestra " lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado ".

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Lamelas señaló además que fue "un gusto" reunirse con Pullaro y su equipo para dialogar sobre oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y la provincia en áreas de interés común, entre ellas seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria.

El embajador también remarcó el potencial de Santa Fe para atraer inversiones estadounidenses, especialmente en infraestructura estratégica y en el desarrollo de los puertos sobre el río Paraná.

En ese sentido, afirmó que Estados Unidos valora el trabajo conjunto con socios comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para sus comunidades.

Cooperación en seguridad e inversiones

La reunión se llevó a cabo en la Sede de Gobierno de Rosario y contó con la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Díaz destacó que la agenda de cooperación con la Embajada estadounidense "es muy interesante" y recordó que desde hace tiempo ambas partes trabajan de manera conjunta en distintos temas, especialmente en materia de seguridad.

Durante el encuentro, funcionarios provinciales presentaron los resultados de la estrategia de seguridad impulsada por Pullaro. Según explicó Díaz, la política aplicada por el Gobierno santafesino está respaldada por "números que muestran un notable mejoramiento".

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El funcionario sostuvo que esa mejora también tiene impacto en otros ámbitos, ya que fortalece la promoción de las ciudades santafesinas y de Rosario como destinos para visitantes e inversores. "Abre la posibilidad de que vengan americanos a disfrutar", señaló.

Por otra parte, las autoridades analizaron las posibilidades de ampliar el intercambio comercial entre Santa Fe y Estados Unidos. En ese marco, también se abordó la importancia de la privatización de la Hidrovía, un aspecto que Díaz definió como "un punto clave para la relación comercial".

Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar profundizando el trabajo conjunto, tanto en los temas que ya forman parte de la agenda bilateral como en nuevas áreas de cooperación que podrían desarrollarse en el futuro.