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Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Los procedimientos se realizaron este fin de semana por pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones PDI. Aprehendieron a dos mujeres y dos hombres. Incautaron dosis fraccionadas de cocaína y de marihuana

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de julio 2026 · 19:48hs
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Los elementos secuestrados durante los allanamientos 

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Los elementos secuestrados durante los allanamientos 

Este fin de semana, pesquisas de la División Microtráfico del Departamento Operativo de Investigaciones – Región I de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante cinco allanamientos simultáneos en los barrios Coronel Dorrego, de la ciudad de Santa Fe, y Adelina de Santo Tomé, en el marco de una investigación que se extendió durante varias semanas.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos dos hombres y dos mujeres, señalados como los principales investigados en la causa. Además, los agentes secuestraron dosis fraccionadas de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Arturo Haidar, integrante de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General, y ejecutados por efectivos de la PDI.

Allanamientos en la ciudad de Santa Fe

En el barrio Coronel Dorrego, los procedimientos se concretaron en una vivienda ubicada en Azcuénaga al 1600 y en otras dos casas situadas en un pasillo de Azcuénaga al 2300.

En esos tres domicilios fueron aprehendidos un hombre de 43 años y una mujer de 39. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 425 envoltorios de papel satinado con 93 gramos de cocaína, 45 envoltorios de nylon con 20 gramos de marihuana, además de 1 gramo de material vegetal de marihuana. También incautaron 11 teléfonos celulares, dos cámaras de videovigilancia con sus respectivas tarjetas de memoria, una caja fuerte, cuatro paquetes de papel glasé y 332.000 pesos en efectivo.

Procedimientos en Santo Tomé

En tanto, en el barrio Adelina de Santo Tomé, los allanamientos se realizaron en dos viviendas ubicadas sobre Batalla de San Lorenzo al 4800.

En esos procedimientos fueron aprehendidos un hombre de 46 años y una mujer de 21. Asimismo, los efectivos secuestraron 140 envoltorios de nylon transparente con 32 gramos de cocaína, un envoltorio con 1,8 gramos de marihuana, una réplica de arma de fuego, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión con vestigios de cocaína y 106.900 pesos en efectivo.

La causa

Tras los procedimientos, las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que dio intervención al fiscal Arturo Haidar, de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico.

El funcionario judicial ordenó que los cuatro aprehendidos permanezcan privados de la libertad, sean sometidos a revisión médica en Medicina Legal, identificados y posteriormente alojados en dependencias policiales.

De manera provisoria, la causa fue calificada como infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

Santa Fe Santo Tomé allanamientos detenidos drogas
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