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Unión no se retiró del mercado y Madelón aún pretende varias piezas más

Mientras la dirigencia trabaja para levantar las inhibiciones, el DT de Unión también aguarda por algunas incorporaciones más

Ovación

Por Ovación

27 de julio 2026 · 15:39hs
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Unión no se retiró del mercado y Madelón aún pretende varias piezas más

Prensa Unión

La semana comenzó con una sensación tan clara como inquietante en Unión: todavía falta. Falta resolver, falta incorporar y falta terminar de moldear un plantel que, para Leonardo Madelón, aún no está completo. De igual modo, crece la expectativa.

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Mientras los dirigentes concentran sus esfuerzos en llegar a un acuerdo con Juventud de Las Piedras y Nacional de Paraguay para dejar atrás las inhibiciones y habilitar los refuerzos, el entrenador sigue esperando más detalles. Porque en la cabeza de Madelón no solo está la preocupación por utilizar a los jugadores que ya llegaron sino también cubrir algunos puestos donde no hay tantas opciones de nivel.

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¿Qué más pretende Madelón para Unión?

Un lateral izquierdo aparece como una prioridad, también uno marcador central (o dos) y un volante externo más. Puestos que el cuerpo técnico sigue observando con atención mientras las negociaciones avanzan. En medio de este panorama apareció un giro inesperado. Agustín Colazo, que parecía tener encaminada su salida a Aldosivi, por ahora continúa. Existen sondeos desde el exterior y cualquier novedad podría modificar nuevamente el escenario antes de que termine el mercado.

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Aún así, no todo es urgencia. Unión cuenta con una carta extra que le otorga algo de aire. Gracias a las transferencias internacionales de Rafael Profini y Mateo Del Blanco, el club tendrá la posibilidad de incorporar dos futbolistas más hasta el 2 de septiembre. Esa ventana especial representa un respaldo importante en caso de que alguna negociación no llegue a buen puerto en los próximos días, atendiendo a que formalmente el libro de pases finaliza el viernes, a las 18.

Sin embargo, Madelón preferiría no esperar tanto. El entrenador quiere trabajar cuanto antes con el grupo completo, acelerar la adaptación de los nuevos nombres y empezar a consolidar una estructura estable para el resto del campeonato. Por eso, en Santa Fe se vive una semana de definiciones. Entre deudas por resolver, habilitaciones pendientes y negociaciones abiertas, Unión intenta cerrar varios frentes al mismo tiempo. Mientras el reloj sigue avanzando, el DT aguarda. Porque sabe que, más allá de las inhibiciones, el mercado todavía tiene capítulos por escribir.

Unión Leonardo Madelón refuerzos
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