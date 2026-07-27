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Aprehendieron a un joven señalado como presunto autor de balear a una mujer en Guadalupe Oeste

La investigación policial y judicial fue clave para el pedido de los allanamientos realizados esta mañana. En uno de los inmuebles, aprehendieron a K. P., de 19 años, señalado como principal investigado por el ataque criminal, según las imágenes y los elementos reunidos en la causa.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de julio 2026 · 15:06hs
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Aprehendieron a un joven señalado como presunto autor de balear a una mujer en Guadalupe Oeste

Aprehendieron a un joven señalado como presunto autor de balear a una mujer en Guadalupe Oeste

Esta mañana de lunes, en barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante cuatro allanamientos en distintas viviendas en el marco de la investigación por el violento asalto a una mujer que fue baleada en una pierna.

En uno de esos domicilios aprehendieron a K. P., de 19 años, investigado como presunto autor del hecho y como presunto integrante de la banda autodenominada Los Pirañitas, a la que se le atribuyen violentos delitos contra las personas y contra la propiedad en los últimos años.

La investigación

Desde el viernes y hasta el domingo, pesquisas del área de Investigaciones Complejas de la PDI trabajaron sobre las imágenes de las cámaras de videovigilancia y los testimonios de los vecinos respecto del asalto en el que un hombre baleó en una pierna a una mujer.

Con esos elementos, la información fue aportada a la Fiscalía y, en las últimas horas del domingo, se solicitaron los cuatro allanamientos.

El ataque criminal

El viernes, una mujer salió de su casa ubicada en calle Sarmiento al 7500, en barrio Guadalupe Oeste, y sacó su motocicleta a la vereda. En ese momento fue emboscada por un hombre que llevaba una capucha en la cabeza.

El agresor le quitó la motocicleta, la mujer intentó resistir el atraco y el hombre le disparó en una de sus piernas. Una cámara de videovigilancia captó completamente la secuencia.

Investigación

Informaron la novedad sobre la realización de los cuatro allanamientos y la aprehensión del principal investigado, K. P., de 19 años, a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que hizo lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni.

El fiscal ordenó que el aprehendido continúe privado de su libertad, que sea revisado físicamente en Medicina Legal, identificado y alojado con custodia permanente en una dependencia policial de la ciudad.

Además, dispuso las diligencias de rigor: la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y la realización de los peritajes criminalísticos a cargo de los especialistas del área Científica de la PDI.

La atribución delictiva tiene una calificación provisoria que podría variar de lesiones a tentativa de femicidio criminis causae, cuestión que será analizada durante la audiencia imputativa que tendrá lugar en los próximos días en sede judicial.

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