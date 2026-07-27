Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Todo listo para el inicio del Prefederal y el Oficial en la A2

El Prefederal de la ASB se pondrá en marcha el miércoles con el partido entre El Quillá y Alma. Mientras que la actividad en la A2 iniciará el jueves

Ovación

Por Ovación

27 de julio 2026 · 15:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Todo listo para el inicio del Prefederal y el Oficial en la A2

UNO Santa Fe / José Busiemi

El partido entre Náutico El Quillá, recientemente ascendido, ante Alma Juniors, será el primer juego de la edición2 026 del Torneo Oficial Prefederal. El encuentro se jugará el miércoles 29 de julio, con televisación a través del streaming de la Asociación Santafesina.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 1

Miércoles 29 de julio

21.30 El Quillá vs. Alma Juniors (Zona B)

Viernes 31 de julio

21.30 CUST A vs. Rivadavia Juniors (Zona A)

21.30 Banco Provincial vs. Almagro A (Zona A)

21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ) (Zona A)

21.30 República del Oeste vs. Gimnasia (Zona B)

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino (Zona B)

Se viene el inicio del Oficial en la A2

Entre jueves 30 y viernes 31 de julio se llevará adelante la primera fecha del Torneo Oficial A2, con dos ascensos disponibles a la elite de la edición 2027.

TORNEO OFICIAL – ZONA A2 – FECHA 1

Jueves 30 de julio

21.30 Macabi vs. Centenario

21.30 Argentino (SC) vs. Kimberley

21.30 Santa Rosa vs. CUST B

21.30 UNL vs. Regatas (SF)

Viernes 31 de julio

21.30 Almagro B vs. Regatas Coronda

Libre: Alumni (LP)

Prefederal Oficial El Quillá
Noticias relacionadas
los cambios que se vienen para el oficial prefederal de la asb

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

El rafaelino Mayco Vivas convocado para jugar con Los Pumas ante Australia y Sudáfrica.

Los Pumas tienen plantel para recibir a Sudáfrica y Australia

¿cuando vuelve a competir franco colapinto en la formula 1?

¿Cuándo vuelve a competir Franco Colapinto en la Fórmula 1?

el cronograma de la segunda fecha del torneo clausura

El cronograma de la segunda fecha del Torneo Clausura

Lo último

La trama detrás del caso de la canadiense internada en Santa Fe y el presunto abuso sexual: la Fiscalía busca reconstruir su llegada a la ciudad y el nexo local

La trama detrás del caso de la canadiense internada en Santa Fe y el presunto abuso sexual: la Fiscalía busca reconstruir su llegada a la ciudad y el nexo local

Condenaron a un hombre por 20 estafas con tarjetas de crédito: deberá devolver $2 millones y pagar una multa

Condenaron a un hombre por 20 estafas con tarjetas de crédito: deberá devolver $2 millones y pagar una multa

Medrán no se resigna en Colón pese a las dudas: Me siento respaldado por el plantel

Medrán no se resigna en Colón pese a las dudas: "Me siento respaldado por el plantel"

Último Momento
La trama detrás del caso de la canadiense internada en Santa Fe y el presunto abuso sexual: la Fiscalía busca reconstruir su llegada a la ciudad y el nexo local

La trama detrás del caso de la canadiense internada en Santa Fe y el presunto abuso sexual: la Fiscalía busca reconstruir su llegada a la ciudad y el nexo local

Condenaron a un hombre por 20 estafas con tarjetas de crédito: deberá devolver $2 millones y pagar una multa

Condenaron a un hombre por 20 estafas con tarjetas de crédito: deberá devolver $2 millones y pagar una multa

Medrán no se resigna en Colón pese a las dudas: Me siento respaldado por el plantel

Medrán no se resigna en Colón pese a las dudas: "Me siento respaldado por el plantel"

Conflicto docente: cómo será el plan de lucha que Amsafé iniciará esta semana tras rechazar la oferta salarial del Gobierno

Conflicto docente: cómo será el plan de lucha que Amsafé iniciará esta semana tras rechazar la oferta salarial del Gobierno

Colón perdió su mejor argumento y abrió un inoportuno frente de crisis

Colón perdió su mejor argumento y abrió un inoportuno frente de crisis

Ovación
Números fríos: Colón tuvo la pelota y remató más, pero falló en un momento crucial

Números fríos: Colón tuvo la pelota y remató más, pero falló en un momento crucial

Unión arrancó el Clausura femenino con una histórica victoria ante Gimnasia (LP)

Unión arrancó el Clausura femenino con una histórica victoria ante Gimnasia (LP)

Colón y una asombrosa coincidencia que se repite dos años después

Colón y una asombrosa coincidencia que se repite dos años después

Colón busca técnico: La dirigencia tomó la decisión de despedir a Medrán

Colón busca técnico: La dirigencia tomó la decisión de despedir a Medrán

Los Pumas tienen plantel para recibir a Sudáfrica y Australia

Los Pumas tienen plantel para recibir a Sudáfrica y Australia

Policiales
Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal