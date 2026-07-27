El partido entre Náutico El Quillá, recientemente ascendido, ante Alma Juniors, será el primer juego de la edición2 026 del Torneo Oficial Prefederal. El encuentro se jugará el miércoles 29 de julio, con televisación a través del streaming de la Asociación Santafesina.
Todo listo para el inicio del Prefederal y el Oficial en la A2
El Prefederal de la ASB se pondrá en marcha el miércoles con el partido entre El Quillá y Alma. Mientras que la actividad en la A2 iniciará el jueves
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 1
Miércoles 29 de julio
21.30 El Quillá vs. Alma Juniors (Zona B)
Viernes 31 de julio
21.30 CUST A vs. Rivadavia Juniors (Zona A)
21.30 Banco Provincial vs. Almagro A (Zona A)
21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ) (Zona A)
21.30 República del Oeste vs. Gimnasia (Zona B)
21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino (Zona B)
Se viene el inicio del Oficial en la A2
Entre jueves 30 y viernes 31 de julio se llevará adelante la primera fecha del Torneo Oficial A2, con dos ascensos disponibles a la elite de la edición 2027.
TORNEO OFICIAL – ZONA A2 – FECHA 1
Jueves 30 de julio
21.30 Macabi vs. Centenario
21.30 Argentino (SC) vs. Kimberley
21.30 Santa Rosa vs. CUST B
21.30 UNL vs. Regatas (SF)
Viernes 31 de julio
21.30 Almagro B vs. Regatas Coronda
Libre: Alumni (LP)