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La FIFA eligió un gol contra Argentina como el mejor del Mundial 2026

La FIFA eligió el gol de Sidny Lopes Cabral que marcó la igualdad de Cabo Verde contra Argentina en los 16avos de final como el mejor en el Mundial 2026

27 de julio 2026 · 15:48hs
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La FIFA eligió un gol contra Argentina como el mejor del Mundial 2026

La FIFA eligió el gol de Sidny Lopes Cabral que marcó la igualdad de Cabo Verde contra Argentina en los 16avos de final como el mejor en el Mundial 2026.

El segundo de Cabo Verde a la Argentina, el mejor gol del Mundial

El extremo fue galardonado con el Gol Hyundai del Torneo, mientras que para completar el podio fueron elegidos los goles de Eldor Shomurodov para el 1-0 de Uzbekistán ante República Democrática del Congo, y Wilson Isidor, en el 2-1 que adelantó parcialmente a Haití frente a Marruecos.

De esta manera, Lopes Cabral se mete en la lista de los jugadores condecorados con este reconocimiento en los mundiales: Maxi Rodríguez (2006), Diego Forlán (2010), James Rodríguez (2014), Benjamin Pavard (2018) y Richarlison (2022) en el palmarés del premio.

Por su parte, Sidny explicó cómo hizo el tremendo golazo: "En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Voy a intentarlo’", el jugador, cuyos padres nacieron en el archipiélago africano de Cabo Verde, agregó: "Tengo buen golpeo con las dos piernas, vi el espacio y apunté al ángulo, busqué ese lugar y conecté un gran disparo".

Además, brindó detalles al enterarse de que su gol fue mejor calificado del torneo: “Me dijeron que habían votado mi gol como el mejor del torneo. Respondí: "Madre mía, muchísimas gracias, no sé cómo agradecerlo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayan visto jugar".”

La Selección nacional le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido durísimo, donde tuvo que ir al tiempo extra para conseguir la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Los goles de la Albiceleste los habían marcado Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron Laros Duarte y Sidny Lópes Cabral.

Mundial Cabo Verde FIFA
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