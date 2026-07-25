Sucedió este viernes, alrededor de las 20.15, en la vereda de una vivienda de Chaco al 6300. Un hombre que se desplazaba en bicicleta vio a Sebastián Martínez, de 19 años, y le disparó a mansalva. Recibió cinco balazos y permanece internado en estado crítico en el hospital Cullen.

Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Este viernes, después de las 20 , y por causas que son investigadas por la Policía y la Justicia, un joven de 19 años sufrió un violento ataque a balazos en Chaco al 6300 , en barrio Santa Marta, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Sebastián Martínez , de 19 años. Fue trasladado al hospital Cullen, donde los médicos constataron que presentaba cinco impactos de bala . Tras ser compensado, quedó internado en estado delicado en la unidad de terapia intensiva.

Denuncia

Los vecinos del barrio escucharon una seguidilla de disparos y, al salir a la calle, encontraron a Martínez tendido sobre la vereda, pidiendo auxilio y completamente ensangrentado. Fueron ellos quienes dieron aviso a los operadores de la Central de Emergencias 911.

Minutos después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico, que establecieron que el agresor se desplazaba en bicicleta y que, al ver a Martínez, extrajo un arma de fuego de la cintura y le efectuó una lluvia de disparos.

Su estado es de gravedad

Martínez fue asistido por un médico del SIES 107 y trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde fue atendido por el personal de Emergentología en el shock room para pacientes críticos.

Los profesionales comprobaron que presentaba cinco heridas de arma de fuego: una en el tórax, otra en el omóplato, dos en la pierna izquierda y una en la derecha. Fue compensado con asistencia respiratoria mecánica y transfusiones de sangre, a la espera de una intervención quirúrgica, mientras permanece internado en terapia intensiva. Su estado es sumamente delicado.

Investigación

Los efectivos del Comando Radioeléctrico y, posteriormente, los de la Comisaría 7ª, realizaron las primeras actuaciones, con la identificación de testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

Más tarde se incorporaron los investigadores del área de Homicidios y los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI). De acuerdo con los testimonios recabados, el atacante se movilizaba en bicicleta, se detuvo al ver a Martínez, extrajo un arma de fuego y le disparó en reiteradas oportunidades.

Peritajes criminalísticos

El procedimiento fue informado a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones, que dieron intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni.

El funcionario ordenó la elaboración de un informe sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tareas que estuvieron a cargo de los especialistas de la PDI.