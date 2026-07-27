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Copa Sudamericana: el panorama de los equipos argentinos que juegan esta semana

La Copa Sudamericana tendrá una intensa semana, en la que se definirán los últimos ocho clasificados a los octavos de final

27 de julio 2026 · 15:06hs
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Copa Sudamericana: el panorama de los equipos argentinos que juegan esta semana

La Copa Sudamericana tendrá una intensa semana, en la que se definirán los últimos ocho clasificados a los octavos de final, donde tres equipos argentinos intentarán conseguir el boleto para dicha instancia.

Se trata de Boca, Lanús y Tigre, que consiguieron muy buenos resultados en los encuentros correspondientes a la ida y tienen muy buenas chances de avanzar de ronda.

El primero de estos equipos en salir a la cancha será Tigre, que este martes a partir de las 19 se enfrentará con Nacional de Uruguay. En el encuentro de ida, que se disputó en tierras uruguayas, Tigre consiguió un histórico triunfo por 3-0 gracias a los goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

De esta manera, el Matador intentará liquidar el asunto frente a su gente, con el objetivo de conseguir la clasificación a los octavos de final, donde tendría como oponente a Montevideo City Torque de Uruguay.

Al día siguiente, es decir el miércoles, será el turno de Lanús, que a partir de las 21:30 se enfrentará con Cienciano de Perú en condición de visitante. En la ida, los dirigidos por Mauricio Pellegrino consiguieron un cómodo 2-0 en condición de local, para poner un pie y medio en los octavos de final, donde espera Botafogo de Brasil.

El Granate es el campeón vigente de la Copa Sudamericana, competición que también conquistó en el 2013. Finalmente, el jueves a las 21:30 será el turno de Boca, que tendrá una prueba de fuego ante O'Higgins de Chile.

En la ida, al Xeneize le alcanzó con un discreto 1-0 como local, aunque este resultado no es garantía de confianza y estará obligado a protagonizar una muy buena actuación para no sufrir y así meterse entre los 16 mejores del torneo.

En caso de avanzar, su oponente será Recoleta de Paraguay, que en la fase de grupos dio una de las grandes sorpresas al ganarle a San Lorenzo como visitante para así avanzar primero en su zona.

El cronograma de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

Tigre - Nacional: martes a las 19

Cienciano - Lanús: miércoles a las 21:30

O'Higgins - Boca: jueves a las 21:30

Copa Sudamericana Boca Lanús Tigre
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