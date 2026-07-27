Regatas de Santa Fe le propinó una derrota al puntero de la Liga de Honor

Por la 9° fecha de la Liga de Honor, Regatas de Santa Fe dio el batacazo de local y se quedó con la victoria ante el puntero Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires por un expresivo 12 a 7

Regatas se quedó con una victoria clave por 12-7 frente a GEBA que llegaba como puntero a Santa Fe.

El trabajo, el esfuerzo y la disciplina como deportista trae sus frutos. Cuando se produce una labor mancomunada entre los nuevos valores y los más experimentados, más el respaldo de un cuerpo técnico muy experimentado y una subcomisión muy presente, los resultados positivos siempre llegan. La nota del fin de semana en el waterpolo nacional la dio Regatas de Santa Fe ya que consiguió imponerse al puntero en condición de local teniendo un buen rendimiento en el marco de la novena fecha de la Liga de Honor de waterpolo.

Por la fecha 9 de la Liga de Honor de waterpolo, Regatas de Santa Fe consiguió en el natatorio Pedro Consuegra, un triunfo inolvidable ante el que viene siendo el puntero de la competición. La victoria de la entidad lagunera santafesina sobre Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires fue por 12 a 7 y tuvo a Agustín Trossero como el MVP, quien junto a Mateo Freyre y Juan Fernández fueron los goleadores con tres tantos cada uno.

Para Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires significó la primera derrota del año en la competencia nacional, algo que se debe destacar por lo concretado por Regatas. En la próxima fecha, los santafesinos jugarán el próximo domingo 2 a las 16 como locales frente a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, y posteriormente visitarán a Independiente en Buenos Aires el sábado 8 de agosto.

Ovidio López, uno de los entrenadores de Regatas expresó que "el partido se dio como lo planeamos, anulando al mejor jugador de argentina, Camnasio Carlos. Estuvimos muy concentrados en defensa y anotando en cada oportunidad que teníamos. Sin descuidar el contragolpe de ellos".

Agregó que "Aprovechamos buenos pasajes en la primera mitad del partido y luego ajustamos algunos detalles tácticos en el inicio del tercer cuarto para mantener la ventaja. Tuvimos puntos altos en nuestro arquero Nico Fernandez, Agustin Trossero (MVP) y en Mateo Freyre en el ataque". Igualmente destacó "lo más importante fue la sólida tarea defensiva de todo el equipo".

Mateo Freyre fue el autor de tres goles para el Verde Y oro en un triunfo más que importante en la Liga de Honor.

También se registró el triunfo de Combinado Beta en Rosario sobre Náutico por 14 a 13, y el triunfo de Provincial de Rosario sobre Combinado Norte por 10 a 8. Además, River Plate se quedó con una victoria importante en su casa por 16 a 14 ante Náutico de Rosario con Tomás Manocchio como MVP. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 24, Provincial de Rosario 19, Gimnasia y Esgrima de Rosario 18, Regatas de Santa Fe 16, River Plate 12, Combinado Beta 7, Náutico de Rosario 6 e Independiente 3.

Síntesis

Regatas de Santa Fe 12- Gimnasia de Buenos Aires 7

Regatas de Santa Fe: Nicolás Fernández, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Diego Campanella, Agustín Trossero, Juan Fernández, Lucas Picatto, Valentino Abelenda, Alejo Barbosa, Matías Picatto, Facundo Ramb, Cristóbal Bergagna, Martín Del Rosso y Gian Colombo. Entrenadores: Eduardo Bonomo y Ovidio López.

Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires: Alfonso Rodríguez, Tomás Valdeolmillos, Mauricio Ramírez, Adriano Mazzoni, Sebastián Pollaroli, Juan José Mujica, Carlos Camnasio, Ignacio Grecco, Santino Molinelli, Santino Molinelli. Entrenador: Hernán Mazzoni.

Goles: CRSF: Mateo Freyre (3), Agustín Trossero (3), Juan Fernández (2), Facundo Ramb (2), Matías Picatto (1) y Alejo Barbosa (1); GEBA: Santino Molinelli (3), Mauricio Ramírez (1), Adriano Mazzoni (1), Sebastián Pollaroli (1) y Carlos Camnasio (1).

Árbitros: Augusto Rey y Juan Muñoz.

Cancha: Regatas de Santa Fe.