Florencia Peña habló de las sospechas sobre la difusión de su video íntimo

Florencia Peña está atravesando uno de su mejores años a nivel laboral. Es la protagonista de la puesta de Cabaret y, cada noche, ocupa un lugar en el jurado del "Súper Bailando", el concurso con el que ShowMatch celebra sus 30 años de permanencia.

A propósito de esto, la actriz brindó una entrevista radial pero, fiel a su estilo, no tuvo reparos en contar por qué decidió no hablar más sobre política en los medios, explicó por qué sintió la necesidad de hablar sobre el poliamor y reveló cuáles son sus sospechas sobre la difusión, tras ser hackeada, de un video privado.

"Este año es de goce, porque el año pasado fue un año difícil. Entendí que a los nuevos siempre se les pega, así que ahora les tocó a los del BAR y nosotros la pasamos bomba", comenzó contando en el ciclo Agarrate Catalina. Luego, se refirió a los insultos que le propinó tanto a ella como a Pampita Ardohain la hija de Jorge Rial, Morena, luego de su participación en el programa junto a Charlotte Caniggia.

"Jamás nos reiríamos de Morena. Es alguien a quien respeto mucho, la luchó, la peleó, ha sufrido mucho en su vida. No me río nunca de la gente; me río de mí. Todos intentamos ser muy respetuosos a la hora de dar nuestra devolución porque entendíamos que habían hecho un esfuerzo, pero lo que se propusieron no se había logrado. Nunca jamás me reiría de ella y no sé por qué se enojó tanto. Pampita y yo nos reímos mucho de la situación de Charlotte contestándole a Marcelo Tinelli", explicó Peña.

Luego, contó por qué, desde hace algún tiempo, no habla sobre política en las entrevistas ni en las redes: "Mis amigos me tienen corta con el tema de la política, porque me vieron sufrir mucho y entiendo desde qué lugar me lo dicen. Pero yo soy quien soy y me gusta decir lo que pienso. Hay lugares en donde está bueno no meterse; veo también lo que les pasa a mis colegas cuando se exponen".

"Yo no necesito dar explicaciones de cómo vivo la vida, las tuve que dar porque salió a la luz algo que nunca me hubiese gustado que salga. Pero, frente a eso, como a lo del video, me hago cargo y levanto la apuesta. ¿Por qué no charlamos sobre esto? ¿Por qué no debatimos sobre esto? No tenemos que vivir todos iguales, pero hay que respetar lo que le pasa a mucha gente en el mundo que piensa que podemos vivir de otra manera", expresó, en relación a las críticas que recibió por haber contado que con su pareja, el abogado salteño Ramiro Ponce de León, practican el "poliamor".

Al respecto, acusó: "Siento que se nos sigue atacando a las mujeres siempre por temas de índole sexual. A mí cuando me quieren atacar me dicen p..., me atacan por lo del video o por lo que me pasó con Ramiro, no hace tanto".

flor adentro.jpg

Entonces, Catalina Dlugi le pidió que diera a conocer su sospecha sobre cómo aquel video privado llegó a la web. "Una mujer, la misma que acompañó a Natacha Jaitt al programa de Mirtha Legrand, salió a defenestrarme por los medios. Era alguien que estaba sentada en la tribuna del programa que yo hacía con Mariano Iúdica como si fuera una señora común. Cuando la escuché, yo no sabía quién era, por qué mentía de esa manera sobre mí ni por qué decía esas cosas. Pensé que era un entramado de la producción, que como yo estaba renunciando al programa alguien le había dicho 'andá y matala'", recordó primero.

Luego, agregó: "Después empecé a darme cuenta de que si esa señora, que trabaja en la AFI, me está defenestrando en la televisión, seguramente alguien me debe haber escuchado. Porque nunca supimos cómo me captaron ese video. Se ha escuchado a tanta gente que por qué no iban a escucharme a mí. Lo del video fue muy ensañado conmigo, particularmente porque lo dividieron en tres partes e iban sacándolos como capítulos".

"Tomaron ese material, hicieron estragos. Mirá que la Justicia investigó cómo y de dónde había salido ese video y no lo pudimos encontrar. Hay algo extraño ahí", aseveró.

Y agregó: "El dolo conmigo fue desprestigiarme con lo sexual, para desprestigiarme como mujer y por eso yo enarbolo tanto la bandera de la libertad. Porque las mujeres seguimos siendo muy vulnerables con respecto a lo que tiene que ver con sexo, somos consideradas prostitutas porque hablamos de eso o porque nos mostramos, o porque tenemos una relación más libre con nuestro cuerpo".

Fuente: Diario Veloz.