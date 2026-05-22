Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Dante se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 19 de junio a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Dante se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 19 de junio a las 21

Con Día 3, Dante vuelve a moverse hacia adelante. No por inercia sino por una necesidad profunda, casi ontológica. Este nuevo álbum es un recorrido emocional de sanación y autodescubrimiento, y también un paisaje sonoro que muestra matices del funk y la música popular latinoamericana. Día 3, está inspirado en sus inquietudes sobre el presente.

“Es un viaje de amor y de escape de la realidad. Este disco habla mucho de la manipulación mental a través de los algoritmos y de la información. Y cómo, de alguna manera, hay que volver a conectar con el amor y con las emociones reales”, explica Dante.

El camino creativo del nuevo álbum no fue lineal. Día 3 comenzó siendo una continuación de Mesa dulce, y luego de grabar una serie de canciones, una de ellas mostró otros colores e hizo que Dante cambiara el rumbo. “Volví a meterme en el estudio y grabé otra cantidad de música gigante, casi otro disco entero. Después combiné ambos mundos porque la narrativa me lo pedía”, cuenta.

El resultado fue un álbum con 12 canciones marcadas por el mestizaje de géneros, anticipado por tres singles que fueron estrenados entre 2025 y 2026. El recorrido comenzó con el lanzamiento en febrero de “Starlight”, un funk-pop apto para las pistas, con un groove marcado y fuerte presencia de vientos. En octubre llegó “Pensando en ella”, una balada con melancolía tanguera, en la que las cuerdas dan el tenor para una potente canción de desamor. Finalmente, el 1º de enero, para abrir 2026, nació “El reset”, una canción que cruza sonidos urbanos con bolero, con la participación de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, e influida, según explica Dante, por la música de José Feliciano.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187