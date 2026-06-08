Unión espera ofertas: cómo quedó blindado Del Blanco para este mercado

El lateral atraviesa un gran presente futbolístico y aparece como uno de los principales activos del mercado rojiblanco. Tras el cambio de representación, también se modificó una condición clave de su vínculo.

Mientras Unión aguarda definiciones importantes respecto al futuro de Leonardo Madelón y comienza a proyectar el próximo mercado de pases, uno de los nombres que vuelve a instalarse en escena es el de Mateo Del Blanco.

LEER MÁS: Racing sigue vendiendo y en Unión crece la impaciencia por el dinero de Nardoni

El defensor es considerado una de las principales joyas del plantel profesional y uno de los futbolistas con mayores posibilidades de generar ingresos para las arcas rojiblancas en caso de una transferencia.

Por eso, en las últimas horas volvió a surgir una pregunta recurrente entre los hinchas: ¿cuánto cuesta sacar a Del Blanco de Unión?

Una cláusula menor a la que tenía anteriormente en Unión

La situación contractual del futbolista tuvo modificaciones importantes en los últimos meses,. Luego de que no prosperara la transferencia que se esperaba durante el mercado de verano, Del Blanco decidió cambiar de representación y actualmente es asesorado por la agencia KMB, encabezada por el empresario inglés Kristian Bereit.

Ese cambio también impactó en algunas condiciones de su contrato. De acuerdo a la información revelada por LT10, la cláusula de rescisión vigente es actualmente de 2 millones de dólares limpios para Unión, una cifra inferior a la que existía anteriormente.

Con su antiguo representante, Julio Cataldo, la salida del jugador estaba fijada en 2,5 millones de dólares.

Un jugador que multiplicó su valor en Unión

La realidad deportiva explica buena parte del interés que genera Del Blanco. Su transformación en lateral izquierdo terminó siendo una de las apuestas más exitosas de Leonardo Madelón. La lesión de Bruno Pittón abrió una puerta inesperada y el juvenil aprovechó la oportunidad para convertirse en titular indiscutido.

Su rendimiento creció de manera sostenida y pasó de ser una alternativa dentro del plantel a transformarse en uno de los futbolistas más regulares del equipo.

Entre competencias locales e internacionales acumuló una importante cantidad de partidos, minutos y protagonismo.

En la actual temporada ya disputó: 16 encuentros en el Torneo Apertura, 2 goles, 1 asistencia y más de 1.300 minutos en cancha.

Además, tuvo participación en Copa Argentina y en los playoffs del campeonato.

Unión no se ata únicamente a la cláusula

Más allá de la existencia de una cláusula contractual, en el club entienden que cualquier escenario es negociable.

Si bien el monto fijado es de 2 millones de dólares, una eventual oferta inferior podría ser analizada si reúne determinadas condiciones económicas y deportivas.

Por eso, el futuro del jugador dependerá menos del número estampado en el contrato y más del interés concreto que aparezca durante el receso.

Un nombre que vuelve a encender expectativas en Unión

En un contexto donde Unión necesita equilibrar sus cuentas, levantar inhibiciones y planificar el segundo semestre, Del Blanco aparece como uno de los futbolistas con mayor potencial de transferencia.

LEER MÁS: Madelón espera definiciones y Unión demora el arranque de la pretemporada

Con apenas 23 años, continuidad en Primera División y una evolución que despertó interés dentro y fuera del país, el lateral vuelve a ubicarse entre los apellidos que seguirán de cerca los dirigentes durante las próximas semanas.

Por ahora continúa siendo una pieza fundamental para Unión, aunque el mercado vuelve a colocar su nombre entre los principales focos de atención en Santa Fe.