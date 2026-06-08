Con Messi de titular, Scaloni definió el equipo para jugar ante Islandia

La Selección Argentina llevó adelante el último entrenamiento previo al partido con Islandia y Lionel Scaloni decidió que Lionel Messi sea titular

Lionel Messi será titular en el amistoso que Argentina jugará este martes ante Islandia.

Este lunes el seleccionado argentino llevó adelante su última previo al amistoso que jugará este martes con Islandia. El entrenamiento se realizó en el estadio Jordan-Hare y Lionel Scaloni probó una formación titular que tuvo la presencia de Lionel Messi.

Más allá de la presencia del 10, el entrenador realizó varias modificaciones en relación al partido ante Honduras. La primera de ellas fue la presencia de Gerónimo Rulli en el arco.

La formación que arrancó la práctica tuvo a Rulli; Montiel, Cuti Romero, Otamendi, Nico González; De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Messi, Lautaro Martínez y Almada.

En defensa apareció Gonzalo Montiel recuperado de un desgarro, mientras que los marcadores centrales fueron Cristian Romero y Nicolás Otamendi. Y en el lateral izquierdo, Scaloni sorprendió con la presencia de Nicolás González.

Por su parte, en mitad de cancha, el DT dispuso de los tres mediocampistas que habitualmente son titulares, como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con Thiago Almada jugando como volante y por momentos como extremo.

Mientras que en ataque estuvo Lionel Messi junto con Lautaro Martínez, ya que Julián Álvarez aún no está en su plenitud física debido a la molestia que tiene en el tobillo.

La formación titular fue la siguiente: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.