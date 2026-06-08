Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

Con Messi de titular, Scaloni definió el equipo para jugar ante Islandia

La Selección Argentina llevó adelante el último entrenamiento previo al partido con Islandia y Lionel Scaloni decidió que Lionel Messi sea titular

8 de junio 2026 · 22:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lionel Messi será titular en el amistoso que Argentina jugará este martes ante Islandia.

Lionel Messi será titular en el amistoso que Argentina jugará este martes ante Islandia.

Este lunes el seleccionado argentino llevó adelante su última previo al amistoso que jugará este martes con Islandia. El entrenamiento se realizó en el estadio Jordan-Hare y Lionel Scaloni probó una formación titular que tuvo la presencia de Lionel Messi.

Los cambios que implementó Scaloni

Más allá de la presencia del 10, el entrenador realizó varias modificaciones en relación al partido ante Honduras. La primera de ellas fue la presencia de Gerónimo Rulli en el arco.

La formación que arrancó la práctica tuvo a Rulli; Montiel, Cuti Romero, Otamendi, Nico González; De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Messi, Lautaro Martínez y Almada.

En defensa apareció Gonzalo Montiel recuperado de un desgarro, mientras que los marcadores centrales fueron Cristian Romero y Nicolás Otamendi. Y en el lateral izquierdo, Scaloni sorprendió con la presencia de Nicolás González.

Por su parte, en mitad de cancha, el DT dispuso de los tres mediocampistas que habitualmente son titulares, como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con Thiago Almada jugando como volante y por momentos como extremo.

Mientras que en ataque estuvo Lionel Messi junto con Lautaro Martínez, ya que Julián Álvarez aún no está en su plenitud física debido a la molestia que tiene en el tobillo.

La formación titular fue la siguiente: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Lionel Messi Scaloni Islandia
Noticias relacionadas
Real Madrid iría a la carga por Julián Álvarez.

Real Madrid iría por Julián Álvarez con una oferta récord

Con tres goles de Michael Olise, Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte.

Hat-trick de Olise para que Francia gane en su último amistoso previo al Mundial

el mensaje de christian eriksen tras descompensarse en pleno partido ante ucrania

El mensaje de Christian Eriksen tras descompensarse en pleno partido ante Ucrania

la semana del apertura viene con el inicio de las semifinales en a1

La semana del Apertura viene con el inicio de las semifinales en A1

Lo último

Con Messi de titular, Scaloni definió el equipo para jugar ante Islandia

Con Messi de titular, Scaloni definió el equipo para jugar ante Islandia

Scaloni reveló cómo están los lesionados y cuándo reemplazará a Balerdi

Scaloni reveló cómo están los lesionados y cuándo reemplazará a Balerdi

Real Madrid iría por Julián Álvarez con una oferta récord

Real Madrid iría por Julián Álvarez con una oferta récord

Último Momento
Con Messi de titular, Scaloni definió el equipo para jugar ante Islandia

Con Messi de titular, Scaloni definió el equipo para jugar ante Islandia

Scaloni reveló cómo están los lesionados y cuándo reemplazará a Balerdi

Scaloni reveló cómo están los lesionados y cuándo reemplazará a Balerdi

Real Madrid iría por Julián Álvarez con una oferta récord

Real Madrid iría por Julián Álvarez con una oferta récord

Hat-trick de Olise para que Francia gane en su último amistoso previo al Mundial

Hat-trick de Olise para que Francia gane en su último amistoso previo al Mundial

Funeral del Indio Solari: por qué la Justicia demora la liberación de su cuerpo

Funeral del Indio Solari: por qué la Justicia demora la liberación de su cuerpo

Ovación
La cláusula de Del Blanco, bajo la lupa: qué cambió y cuánto cobraría Unión

La cláusula de Del Blanco, bajo la lupa: qué cambió y cuánto cobraría Unión

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

Con Messi de titular, Scaloni definió el equipo para jugar ante Islandia

Con Messi de titular, Scaloni definió el equipo para jugar ante Islandia

Scaloni reveló cómo están los lesionados y cuándo reemplazará a Balerdi

Scaloni reveló cómo están los lesionados y cuándo reemplazará a Balerdi

Hat-trick de Olise para que Francia gane en su último amistoso previo al Mundial

Hat-trick de Olise para que Francia gane en su último amistoso previo al Mundial

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco