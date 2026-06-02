Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Los Rancheros se presentarán en Tribus Club de Arte el viernes 5 de junio a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

La reconocida banda de rock nacional Los Rancheros regresará a Santa Fe para reencontrarse con su público en una noche cargada de recuerdos, clásicos y nuevas canciones. El grupo se presentará el próximo viernes 5 de junio a las 21 horas en Tribus Club de Arte , uno de los escenarios más importantes de la ciudad para la música en vivo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Los Rancheros se consolidaron como una de las bandas más representativas del rock argentino de los años 90, con canciones que marcaron a varias generaciones y continúan vigentes en la actualidad.

El espectáculo en Tribus Club de Arte promete un recorrido por los grandes éxitos que hicieron popular a la banda liderada por Meno Fernández, incluyendo temas emblemáticos como "Mujer", "Sin solución", "Será", "Armas de Seducción", "Casualidad" y "El Che y los Rolling Stones".

Actualmente, la formación está integrada por Meno Fernández en voz líder y guitarra acústica, Julián Meza en bajo y coros, Riqui González en batería, Manu Pineda en teclados y coros, Facundo Farelo en percusión y Sergio Boaglio en guitarras y coros.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

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