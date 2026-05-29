Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4 mil personas asistieron durante el fin de semana largo a disfrutar de Cirque XXI y vivir una experiencia única llena de emoción, acrobacias y asombro.

El fenómeno de Cirque XXI llegó a Santa Fe para conquistar al público con su nuevo espectáculo “Peek”, una propuesta que combina artistas de primer nivel, una impactante puesta visual y momentos inolvidables que despiertan todos los sentidos.

Durante las funciones, el público santafesino respondió con entusiasmo y ovaciones, destacando la calidad artística y la experiencia integral del show. Entre los comentarios más repetidos se escucharon frases como:

“Los acróbatas son de primer nivel”, “El circo es hermoso”, “Un espectáculo emocionante” y “Realmente es mágico”.

Con funciones para toda la familia, Cirque XXI se consolida como uno de los espectáculos más convocantes de la temporada en Santa Fe, invitando al público a sumergirse en un universo tan encantador como sorprendente.

Cirque XXI continuará en la ciudad durante los próximos dos fines de semana en Hiper Chango Más (RN 168).

Funciones

jueves y viernes – 20:00

sábado – 17:00 y 20:00

domingo y feriados – 16:00 y 19:00

Entradas desde $20.000 en cirquexxi.com y en boletería del circo.

Horarios de boletería

jueves y viernes: 11:00 a 13:00 / 16:00 a 20:00

sábados, domingos y feriados: 11:00 a 13:00 / 15:00 a 20:00

Preguntas frecuentes

menores abonan a partir de los 3 años

personas con CUD no abonan la entrada; el acompañante sí

no se suspende por lluvia

en boletería no se cobra recargo de servicio

el único sector numerado es el sector VIP

carpa calefaccionada

duración aproximada: 1:45 hs

Más información

Web: www.cirquexxi.com

Instagram: @cirquexxi.oficial