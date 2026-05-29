Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4 mil personas asistieron durante el fin de semana largo a disfrutar de Cirque XXI y vivir una experiencia única llena de emoción, acrobacias y asombro.

29 de mayo 2026 · 00:09hs
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

El fenómeno de Cirque XXI llegó a Santa Fe para conquistar al público con su nuevo espectáculo “Peek”, una propuesta que combina artistas de primer nivel, una impactante puesta visual y momentos inolvidables que despiertan todos los sentidos.

Durante las funciones, el público santafesino respondió con entusiasmo y ovaciones, destacando la calidad artística y la experiencia integral del show. Entre los comentarios más repetidos se escucharon frases como:

“Los acróbatas son de primer nivel”, “El circo es hermoso”, “Un espectáculo emocionante” y “Realmente es mágico”.

Con funciones para toda la familia, Cirque XXI se consolida como uno de los espectáculos más convocantes de la temporada en Santa Fe, invitando al público a sumergirse en un universo tan encantador como sorprendente.

Cirque XXI continuará en la ciudad durante los próximos dos fines de semana en Hiper Chango Más (RN 168).

Funciones

  • jueves y viernes – 20:00
  • sábado – 17:00 y 20:00
  • domingo y feriados – 16:00 y 19:00

Entradas desde $20.000 en cirquexxi.com y en boletería del circo.

Horarios de boletería

  • jueves y viernes: 11:00 a 13:00 / 16:00 a 20:00
  • sábados, domingos y feriados: 11:00 a 13:00 / 15:00 a 20:00

Preguntas frecuentes

  • menores abonan a partir de los 3 años
  • personas con CUD no abonan la entrada; el acompañante sí
  • no se suspende por lluvia
  • en boletería no se cobra recargo de servicio
  • el único sector numerado es el sector VIP
  • carpa calefaccionada
  • duración aproximada: 1:45 hs

Más información

Web: www.cirquexxi.com

Instagram: @cirquexxi.oficial

Santa Fe
Noticias relacionadas
Exigencia del Concejo: El bloque justicialista presentó un proyecto para que cualquier aumento tarifario deba ser aprobado por el Concejo Municipal.

Crisis en el transporte: la oposición exige que los aumentos pasen por el Concejo y Poletti reclama por subsidios a la Nación

Condenaron a dos jefes policiales por liberar zonas para delincuentes en Santa Fe, Recreo y Arroyo Leyes

Condenaron a dos jefes policiales por liberar zonas para delincuentes en Santa Fe, Recreo y Arroyo Leyes

Negocios más fáciles: Modificaron la Ordenanza de Habilitaciones Comerciales para agilizar trámites.

Abrir un negocio en Santa Fe será más fácil: punto por punto, los cambios de la nueva ordenanza

Gendarmería Nacional desbarató una red de delivery de drogas en el barrio San José de Santa Fe.

Barrio San José: detuvieron a un delivery que repartía cocaína a domicilio y le secuestraron casi 240 dosis

Lo último

Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo

Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo

Se viene un sábado de mucha acción en el Torneo del Interior

Se viene un sábado de mucha acción en el Torneo del Interior

En Unión esperan que los rumores por Del Blanco se conviertan en realidad

En Unión esperan que los rumores por Del Blanco se conviertan en realidad

Último Momento
Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo

Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo

Se viene un sábado de mucha acción en el Torneo del Interior

Se viene un sábado de mucha acción en el Torneo del Interior

En Unión esperan que los rumores por Del Blanco se conviertan en realidad

En Unión esperan que los rumores por Del Blanco se conviertan en realidad

Cronograma de pago de haberes de mayo a trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de mayo a trabajadores provinciales

Choque en el norte provincial: dos policías muertos y dos internados en estado delicado tras estrellarse contra un camión

Choque en el norte provincial: dos policías muertos y dos internados en estado delicado tras estrellarse contra un camión

Ovación
Las Panteras regresan a la acción en la ciudad de Santa Fe

Las Panteras regresan a la acción en la ciudad de Santa Fe

Capibaras y Dogos XV abren la fecha 13 del Súper Rugby Américas

Capibaras y Dogos XV abren la fecha 13 del Súper Rugby Américas

Se viene un sábado de mucha acción en el Torneo del Interior

Se viene un sábado de mucha acción en el Torneo del Interior

Continúa la acción en la fecha 11 del Apertura Polaca Burtovoy

Continúa la acción en la fecha 11 del Apertura Polaca Burtovoy

Macabi dio la nota al eliminar a Regatas en el Tribu Mocoretá

Macabi dio la nota al eliminar a Regatas en el Tribu Mocoretá

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!