Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

La banda presentó una Live Session de tres canciones estrenada este 25 de mayo en YouTube, donde fusiona sus distintas influencias musicales con una propuesta íntima y visceral. El material fue filmado en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Recreo y propone una estética de living que refleja el desorden cotidiano y emocional.

Hay canciones que demandan su propio ritual de despedida para cerrar un ciclo. Bajo esa premisa, la banda de rock pesado Multiverso anuncia el lanzamiento de “Vestigios”, su primera Live Session audiovisual, y su segundo trabajo tras su EP fundacional “Multiverso”. El estreno oficial se llevó a cabo el pasado lunes 25 de mayo a través de su canal de YouTube, y posteriormente el audio estará disponible en todas las plataformas digitales.

El origen de los "Vestigios"

“Vestigios” es un viaje de 15 minutos compuesto por tres canciones: “La tierra”, “Sinestesia” y “Muñecas de Ficción”. Se trata de composiciones heredadas de la primera formación de la banda, producidas y arregladas por esta formación renovada, que cuenta con Miguel González en la voz, Pablo Dante en bajo y coros, Franco Bertone en guitarra y coros, Bruno Céspedes en guitarra y Emiliano Bravi en batería.

“Es una grabación para soltar y que venga lo nuevo”, explican desde la banda. “Quisimos plasmar estos temas en una sesión en vivo para que quede un registro definitivo con nuestra impronta actual, la más pura. Es nuestra manera de cerrar una etapa y conectar de forma más íntima; queríamos que la gente le dé 'play' en sus casas y se pusiera a rockear con nosotros en la intimidad de su espacio”.

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Del orden cotidiano al caos mental: La propuesta visual

La identidad de Multiverso se nutre de una fusión particular: cada integrante tiene influencias de distintos subgéneros del rock y el metal, decantando en un sonido potente y heterogéneo. Esa complejidad se tradujo en el concepto visual de la sesión, ambientada en el living de una casa donde el paso de las horas refleja la transición de la rutina diurna hacia el desorden nocturno, una analogía del caos mental que genera el día a día.

La producción se llevó a cabo en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Recreo, un espacio cedido por el secretario de Cultura de la localidad, Javier Donetti. La intensa jornada de rodaje comenzó a las 8:00 AM y requirió una logística puramente independiente, que incluyó desde el traslado en flete de los muebles familiares para el armado de la escenografía, hasta el armado completo de un estudio de grabación en el lugar.

El videoclip contó con la dirección, guion y cámaras de Martín Valverdi, mientras que la captura y producción de audio estuvo a cargo de Leandro "Cuervo" Bravi desde Nido Negro Estudio, logrando un balance perfecto entre la crudeza del vivo y la calidad profesional.

Presentación

Además, este viernes 29 de Mayo será presentado en vivo con un show en Demos Centro Cultural (9 de Julio 2239), para el cuál estarán acompañados de Humedal y Alma Muda, en lo que promete ser una noche llena de rock y energía. Pueden adquirir sus anticipadas por sólo $10.000 comunicándose con cualquiera de las bandas.

Coordenadas del Lanzamiento:

Lanzamiento en video: 25 de mayo de 2026 en YouTube. Canal: youtube.com/@multiverso-rock

Lanzamiento en audio: 28 de Mayo de 2026 en todas las plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, etc.).

Canal de Spotify: https://open.spotify.com/artist/0Ya20gTEa0SoE8BqQBDT9L?si=RRdSFm_7R8GrxxeqbaF9pQ

Tracklist: 1. La tierra | 2. Sinestesia | 3. Muñecas de Ficción.