Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

El próximo 10 y 11 de octubre, con el lunes 12 feriado, el festival se consolidará como el principal atractivo turístico y cultural del país para disfrutar de dos días a pura música, arte, gastronomía y experiencias para toda la familia.

Harlem Festival , uno de los eventos musicales más convocantes y con mayor crecimiento de la Argentina, ha confirmado oficialmente las fechas de su esperada edición 2026. La cita será el sábado 10 y el domingo 11 de octubre en su ya clásico hogar: el Predio de la Estación Belgrano de la Ciudad de Santa Fe , la emblemática ex-estación de trenes del ferrocarril.

Este año, el anuncio llega con un condimento ideal para el público de todo el país: será el fin de semana largo de octubre . Esta coincidencia estratégica convierte al Harlem en el plan perfecto, potenciando el turismo receptivo, la hotelería y la gastronomía local, mientras se disfruta de una producción de nivel internacional en el corazón del litoral.

Con siete exitosas ediciones como respaldo, Harlem Festival trasciende lo estrictamente musical para consolidarse como un festival conceptual y de experiencia. Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de una mega producción que incluirá diferentes escenarios, intervenciones artísticas en vivo, activaciones de marcas, un destacado sector gastronómico y espacios diseñados para compartir entre amigos y en familia.

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Cuándo y cuánto salen las entradas y dónde adquirirlas

El camino hacia Harlem Festival 2026 comienza este viernes 29 de mayo a las 12 horas con una preventa exclusiva de 72 horas para clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, quienes podrán adquirir sus tickets desde $135.000 + service charge con el beneficio único de 9 cuotas sin interés hasta agotar stock.

Una vez finalizado este período, se habilitará la venta general con todos los medios de pago (tarjetas de crédito/débito, Mercado Pago y puntos de venta en efectivo) a partir del lunes 1 de junio a las 12 horas. Además, se mantendrán 6 cuotas sin interés para clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos y 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos durante todo el período de venta.

Todas las entradas podrán adquirirse de manera oficial a través del sitio web www.harlem.com.ar/festival (sistema Passline). A partir de la venta general, las entradas podrán adquirirse en efectivo (sin service charge) en los puntos de vental de Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe) y Terco Tour (Av. Almafuerte 774, Paraná).

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Descuentos para los que ya asistieron al festival

Como gran novedad para esta edición, el festival premiará la fidelidad de su público a través de la Comunidad Harlem: aquellos que hayan asistido a cualquier edición desde el año 2021 en adelante podrán ingresar el ID de Ticket de alguna de sus entradas anteriores en el proceso de compra de Passline y así obtener un 15% de descuento exclusivo en el importe al momento de pagar. Esta promoción es válida hasta el miércoles 17 de junio o hasta agotar stock.

Quiénes se presentarán en esta edición

Como todos los años la curaduría artística del festival se develará en las próximas semanas una vez agotadas las entradas en etapa de Preventa a precio promocional. Su lineup oficial promete mantener su identidad única: un termómetro de la cultura actual donde conviven en armonía las leyendas del rock nacional, los máximos referentes de la escena urbana y las nuevas promesas de la música latinoamericana.

El motor cultural del litoral

Desde su nacimiento en 2018, el Harlem ha sido un pilar fundamental para el desarrollo artístico, cultural y turístico de la región de Santa Fe, Entre Ríos y el Noreste argentino. Por sus escenarios ya han pasado figuras de la talla de Wos, Duki, Airbag, Trueno, Chano (Tan Bionica), Nicki Nicole, Emilia, Miranda!, Ciro y Los Persas, No Te Va Gustar y Las Pastillas del Abuelo, entre muchísimos otros.

Ubicado estratégicamente en el centro del país y con una conectividad inmediata para el público de localidades vecinas, la edición 2026 se prepara para recibir a miles de argentinos de diversas provincias que buscan vivir el "evento del año".

Para mantenerte informado al instante y no perderte ninguna novedad, seguí las redes oficiales de @harlemfestival.