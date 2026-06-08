Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

El Unión de Alejandro Trionfini derrotó 2-0 a Atlético Tucumán en La Tatenguita por la fecha 17 del Torneo Proyección Apertura.

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 17:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

Prensa Unión

Unión hizo los deberes en casa y se aferra al sueño de la clasificación. En el Predio La Tatenguita, el conjunto rojiblanco superó por 2-0 a Atlético Tucumán por la 17ª fecha de la Zona A del Torneo Proyección Apertura y llegará a la última jornada con posibilidades concretas de avanzar a los cuartos de final.

LEER MÁS: Unión, en horas decisivas para la venta de Profini: ¿qué equipo sería su destino?

Los goles del equipo santafesino fueron convertidos por Mateo Aimar, a los 3 minutos del primer tiempo, y Valentín Cerrudo, a los 42 de la etapa inicial, en una victoria que le permitió sumar tres puntos fundamentales en la recta decisiva del campeonato.

Con este resultado, Unión alcanzó la línea de Rosario Central, que hoy ocupa el último puesto de clasificación a la siguiente instancia. Sin embargo, el Canalla continúa por delante debido a una mejor diferencia de gol. Más allá de eso, el Tatengue quedó plenamente en carrera y dependerá de una buena producción en la última fecha para intentar meterse entre los ocho mejores.

Unión golpeó rápido y manejó el partido

El encuentro se presentó favorable para Unión desde el arranque. Apenas transcurridos tres minutos, Mateo Aimar abrió el marcador y le dio tranquilidad al equipo dirigido por Alejandro Trionfini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2064074505157292396&partner=&hide_thread=false

A partir de allí, el local controló el desarrollo del juego y logró ampliar diferencias antes del descanso gracias a la aparición de Valentín Cerrudo, quien estampó el 2-0 a los 42 minutos de la primera etapa.

Con la ventaja construida en el primer tiempo, Unión manejó los tiempos del partido y sostuvo el resultado hasta el final frente a un Atlético Tucumán que nunca encontró la forma de meterse nuevamente en el encuentro.

Las formaciones de Unión y Atlético Tucumán

Unión: 1-Juan Kuverling, 4-Nazareno Fazzi, 2-Tomás Fagioli, 6-Mateo Aimar y 3-Lucas Ayala; 5-Santino Vera, 8-Mateo Peresutti, 11-Facundo Iacono y 10-Tomás Torres; 7-Agustín Benavídez y 9-Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.

Atlético Tucumán: 1-Enrique Maza, 4-Uriel Funes, 2-Juan Posse, 6-Jung Jung y 3-Lucas Paunero; 8-Leandro Olima, 5-Fabricio Velardes, 7-Lucas Videla y 11-Martín Paz; 10-Luciano Vallejo y 9-Rodrigo Granillo. DT: Ramiro González.

Se juega todo en Córdoba

Con la victoria consumada, Unión quedó bien posicionado de cara a la última fecha de la fase regular. El conjunto rojiblanco cerrará su participación visitando a Instituto en Alta Córdoba, en un compromiso donde buscará sumar los puntos necesarios y esperar una combinación de resultados que le permita sellar su clasificación a los cuartos de final del Torneo Proyección.

LEER MÁS: Unión recibe sondeos y ofertas por Maizon Rodríguez

El objetivo sigue al alcance de la mano y el triunfo frente a Atlético Tucumán le permitió llegar con vida a la definición.

Unión Reserva Atlético Tucumán
Noticias relacionadas
Unión recibió ofertas y sondeos por el defensor Maizon Rodríguez.

Unión recibe sondeos y ofertas por Maizon Rodríguez

Unión tiene varios nadadores citados a diferentes selecciones nacionales.

Varios nadadores de Unión fueron convocados a la selección nacional

Unión podría extender el contrato con Tomás González.

Unión podría extender el vínculo con Tomás González

Marcelo Misetich entrenador de arqueros de Belgrano, aconsejó que el Pirata compre el pase de Thiago Cardozo.

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Lo último

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

Paro en el PAMI: qué servicios se verán afectados en Santa Fe durante 72 horas

Paro en el PAMI: qué servicios se verán afectados en Santa Fe durante 72 horas

Tras un año y medio de conflicto, Iapos normalizó la atención pediátrica con 140 profesionales nuevos y contratación directa

Tras un año y medio de conflicto, Iapos normalizó la atención pediátrica con 140 profesionales nuevos y contratación directa

Último Momento
La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

Paro en el PAMI: qué servicios se verán afectados en Santa Fe durante 72 horas

Paro en el PAMI: qué servicios se verán afectados en Santa Fe durante 72 horas

Tras un año y medio de conflicto, Iapos normalizó la atención pediátrica con 140 profesionales nuevos y contratación directa

Tras un año y medio de conflicto, Iapos normalizó la atención pediátrica con 140 profesionales nuevos y contratación directa

Unión, en horas decisivas para la venta de Profini: ¿qué equipo sería su destino?

Unión, en horas decisivas para la venta de Profini: ¿qué equipo sería su destino?

La cláusula de Del Blanco, bajo la lupa: qué cambió y cuánto cobraría Unión

La cláusula de Del Blanco, bajo la lupa: qué cambió y cuánto cobraría Unión

Ovación
La cláusula de Del Blanco, bajo la lupa: qué cambió y cuánto cobraría Unión

La cláusula de Del Blanco, bajo la lupa: qué cambió y cuánto cobraría Unión

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Así son los estadios en los que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

Así son los estadios en los que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

La semana del Apertura viene con el inicio de las semifinales en A1

La semana del Apertura viene con el inicio de las semifinales en A1

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco