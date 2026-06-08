La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

El Unión de Alejandro Trionfini derrotó 2-0 a Atlético Tucumán en La Tatenguita por la fecha 17 del Torneo Proyección Apertura.

Unión hizo los deberes en casa y se aferra al sueño de la clasificación. En el Predio La Tatenguita, el conjunto rojiblanco superó por 2-0 a Atlético Tucumán por la 17ª fecha de la Zona A del Torneo Proyección Apertura y llegará a la última jornada con posibilidades concretas de avanzar a los cuartos de final.

Los goles del equipo santafesino fueron convertidos por Mateo Aimar, a los 3 minutos del primer tiempo, y Valentín Cerrudo, a los 42 de la etapa inicial, en una victoria que le permitió sumar tres puntos fundamentales en la recta decisiva del campeonato.

Con este resultado, Unión alcanzó la línea de Rosario Central, que hoy ocupa el último puesto de clasificación a la siguiente instancia. Sin embargo, el Canalla continúa por delante debido a una mejor diferencia de gol. Más allá de eso, el Tatengue quedó plenamente en carrera y dependerá de una buena producción en la última fecha para intentar meterse entre los ocho mejores.

Unión golpeó rápido y manejó el partido

El encuentro se presentó favorable para Unión desde el arranque. Apenas transcurridos tres minutos, Mateo Aimar abrió el marcador y le dio tranquilidad al equipo dirigido por Alejandro Trionfini.

A partir de allí, el local controló el desarrollo del juego y logró ampliar diferencias antes del descanso gracias a la aparición de Valentín Cerrudo, quien estampó el 2-0 a los 42 minutos de la primera etapa.

Con la ventaja construida en el primer tiempo, Unión manejó los tiempos del partido y sostuvo el resultado hasta el final frente a un Atlético Tucumán que nunca encontró la forma de meterse nuevamente en el encuentro.

Las formaciones de Unión y Atlético Tucumán

Unión: 1-Juan Kuverling, 4-Nazareno Fazzi, 2-Tomás Fagioli, 6-Mateo Aimar y 3-Lucas Ayala; 5-Santino Vera, 8-Mateo Peresutti, 11-Facundo Iacono y 10-Tomás Torres; 7-Agustín Benavídez y 9-Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.

Atlético Tucumán: 1-Enrique Maza, 4-Uriel Funes, 2-Juan Posse, 6-Jung Jung y 3-Lucas Paunero; 8-Leandro Olima, 5-Fabricio Velardes, 7-Lucas Videla y 11-Martín Paz; 10-Luciano Vallejo y 9-Rodrigo Granillo. DT: Ramiro González.

Se juega todo en Córdoba

Con la victoria consumada, Unión quedó bien posicionado de cara a la última fecha de la fase regular. El conjunto rojiblanco cerrará su participación visitando a Instituto en Alta Córdoba, en un compromiso donde buscará sumar los puntos necesarios y esperar una combinación de resultados que le permita sellar su clasificación a los cuartos de final del Torneo Proyección.

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El objetivo sigue al alcance de la mano y el triunfo frente a Atlético Tucumán le permitió llegar con vida a la definición.