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Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

El cadáver fue descubierto por vecinos de la zona que caminaban por el paraje El Chiji. Ellos denunciaron la presencia de un cuerpo en el agua. Posteriormente llegaron oficiales de la Comisaría 19°. Un médico policial y peritos constataron que se trataba, por la complexión física y la vestimenta, de Carlos María Ezpeleta, de 79 años.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de mayo 2026 · 18:07hs
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Esta tarde de domingo, después de las 15, oficiales de la Comisaría 19° de Sauce Viejo fueron alertados sobre la presencia de un cadáver en el paraje denominado El Chiji, en aguas del río Coronda. La denuncia de los vecinos ubicó al cuerpo a la altura de calle Estrella Federal al 3800. Luego arribaron al lugar un médico de la repartición policial y efectivos del Cuerpo de Bomberos Zapadores.

Conforme a la complexión física y la vestimenta del cuerpo, que se encontraba en estado de descomposición, los investigadores establecieron que pertenecería a Carlos María Ezpeleta, de 79 años, de quien se ignoraba el paradero desde la madrugada del martes, cuando abandonó su automóvil particular sobre el viaducto Oroño.

Auto en el viaducto Oroño

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe a primera hora del martes, fue hallado abandonado y estacionado sobre el viaducto Oroño un automóvil Peugeot 308 gris plata, en la mano descendente hacia la ciudad de Santa Fe.

Ezpeleta misterio

La última imagen de Ezpeleta, de 79 años, quedó registrada en inmediaciones de su vivienda particular a las 4.28, cuando salió al mando de su vehículo. Luego, durante la reconstrucción de las imágenes de las cámaras de videovigilancia, el chofer de un colectivo de línea observó a un hombre dirigirse hacia la parte trasera del viaducto.

Denuncia, búsqueda y hallazgo

Una vez realizada la denuncia por el vehículo detenido y sin ocupantes en el habitáculo, y a partir del número de patente, en las primeras horas de la mañana pudieron establecer la identidad del propietario. Entonces, la Policía se comunicó con la familia de Ezpeleta, que confirmó la ausencia de Carlos María y que el vehículo hallado era de su propiedad.

Luego, los familiares realizaron la denuncia por pedido de paradero. A partir de entonces, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I reconstruyeron el derrotero de Ezpeleta al mando de su vehículo desde su vivienda hasta el viaducto Oroño.

Desde la madrugada del martes no se tuvieron noticias sobre su paradero, hasta que finalmente fue hallado en la media tarde de este domingo en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada El Chiji, donde trabajaban el médico de la repartición policial y agentes del área Científica de la PDI.

cadáver Coronda Ezpeleta
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