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Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Cuatro hombres fueron aprehendidos tras una violenta balacera contra efectivos del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia de Infantería. El herido fue trasladado al Cullen y se encuentra fuera de peligro

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de mayo 2026 · 11:33hs
Los cuatro aprehendidos tras una violenta balacera contra policías del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia de Infantería. 

gentileza

Los cuatro aprehendidos tras una violenta balacera contra policías del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia de Infantería. 

Esta tarde de viernes, vecinos del barrio San Lorenzo llamaron al 911 tras escuchar reiterados disparos de arma de fuego en inmediaciones de la esquina de Roque Sáenz Peña y pasaje Cervantes. Los operadores de la central de emergencias enviaron al lugar patrulleros del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe.

Ante la gravedad de la situación, también dispusieron el envío de una unidad del Cuerpo Guardia de Infantería como refuerzo. Sin embargo, la llegada de los uniformados fue recibida con una nueva andanada de disparos.

En medio de la balacera, el oficial J. L. T., de 42 años, se parapetó detrás de un tapial y, al agacharse, sintió un fuerte ardor en el pecho. Al mirar hacia abajo descubrió un agujero en su chaleco balístico y le dijo a su compañero: "Me pegaron, me dieron un balazo".

El suboficial herido fue retirado del lugar en plena emergencia y trasladado de urgencia, en un patrullero con balizas y sirenas encendidas, al hospital José María Cullen. Allí se comprobó que el proyectil había impactado de lleno en el chaleco, que absorbió la energía del disparo en una zona vital y le salvó la vida.

Oficial herido

Con los refuerzos ya desplegados en el sector, los efectivos reorganizaron el operativo y ejecutaron un movimiento táctico de pinzas que permitió la aprehensión de cuatro hombres, señalados como los responsables de los disparos.

Fuentes policiales remarcaron que no existió un intercambio de disparos entre ambas partes. Según la reconstrucción preliminar, los agresores abrieron fuego contra los efectivos en dos oportunidades: primero contra los agentes del Comando Radioeléctrico y luego contra los integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un jefe policial de la Unidad Regional I La Capital y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza, se hicieron presentes en el lugar para supervisar las actuaciones e impartir directivas.

Violentos tiratiros presos

Los cuatro aprehendidos fueron identificados como F. E. B., de 25 años —señalado como el presunto autor del disparo que hirió al oficial—, A. G. N., de 26; M. N. N., de 28; y M. A. M., de 35 años.

Tras su captura fueron trasladados a Medicina Legal para la correspondiente revisación médica e identificación, y posteriormente quedaron alojados en dependencias de la Comisaría 2ª de Santa Fe.

Estado de salud

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, mientras que la fiscal María Laura Urquiza ordenó diversas medidas investigativas y solicitó un informe médico sobre el estado de salud del oficial herido.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el efectivo se encuentra fuera de peligro gracias a que el chaleco balístico detuvo el proyectil que impactó en una zona de riesgo.

En tanto, F. E. B., A. G. N., M. N. N. y M. A. M. permanecen aprehendidos mientras avanza la investigación. La atribución delictiva provisoria es por los delitos de tentativa de homicidio, atentado contra la autoridad y resistencia a la autoridad.

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San Lorenzo Oficial baleado chaleco
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